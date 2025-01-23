大戶槓桿買美股15載最狠 美匯難大跌

全球進入特朗普2.0時期，這位狂人正式上場後美元升勢稍歇，美匯指數昨曾再跌0.28%，觸及107.75的兩周新低。然而，由於大戶仍押注美股，為此把槓桿水平加至15年新高，基金界估計美元強勢難改。

對沖基金掟新興市場股票 摩根士丹利主要經紀業務報告顯示，本周美國股票交易對沖基金的總槓桿水平達到2010年以來的最高水平，反映對沖基金加倉如何進取，並且押注美元繼續上漲。摩根大通在特朗普上場前一周發表的報告提到，對沖基金炒作宏觀經濟信號時，繼續押注美元走強。巴克萊直言美元長倉擁擠，尤其兌歐元。

一派意見重申特朗普加關稅限制美股升勢，又謂特朗普甫上台便火速推翻拜登多項政策，華府如此朝令夕改不利美國吸引投資。不過，放眼全球，資金暫時似乎仍然鍾情美國，對沖基金亦憂慮強美元或使大量發美元債的新興市場企業遇上困難。高盛指，在特朗普就職典禮前夕，對沖基金拋售中國以外的新興市場股票，淨拋售規模為去年10月之後未見，中國交易已降至5年低點。

加拿大皇家銀行（RBC）旗下藍灣資產管理的全球宏觀高級組合經理Russel Matthews直言︰「我們強烈看好匯市的特朗普交易，尤其是美元兌歐元、英鎊的長倉」，沽空英鎊兌美元的倉位相當進取，「看看英國工黨政府的（經濟）政策被批評得體無完膚就知道。」

他又相信，歐元兌美元將會跌至一算或更低，主要是美國勢必懲罰歐洲。

英鎊歐元靠穩 日圓偏軟 不過，被他點名唱淡的英鎊昨日靠穩，歐洲早段曾回升至1.2377美元，兌港元高見9.6384；歐元兌美元則重上1.04關，高見1.0459，兌港元高見8.1444。然而，每百日圓兌港元在日本央行議息前夕偏軟，回落至5算樓下。

現貨金每安士昨曾高見2,763.38美元，比昨日即市低位回升1.72%。至於有「數碼黃金」之稱、為主要「特朗普交易」之一的比特幣（Bitcoin）偏軟，每枚曾低見104,658美元，跌1.38%。

美匯指數近月走勢