美打科技戰 3.9萬億谷AI基建

甲骨文軟銀OpenAI牽頭 規模媲美「太陽神」 美國總統特朗普剛正式就任，簽署一系列的行政命令並宣布許多新消息。對投資市場而言，最值得關注是由他親自宣布的人工智能（AI）投資項目─星門計劃（The Stargate Project），由甲骨文、軟銀集團（Softbank）、OpenAI牽頭，打算對美國AI基建投資5,000億美元（約3.9萬億港元）。此計劃難免令人聯想到美蘇冷戰時間，美國的載人登月項目「太陽神計劃」，反映美國正欲在AI領域發動新一輪科技戰，同時可能預示着美國科技企業將大洗牌！

根據特朗普的說法，該項目是「史上最大的人工智能基礎設施項目」，又指希望將這些AI項目留在美國國內，必須迅速建設能源設施，將發布緊急命令來幫助項目推進。根據OpenAI的新聞稿，星門的初始股權投資者包括OpenAI、甲骨文、軟銀及私募基金MGX；初始關鍵技合作夥伴則有Arm、微軟（Microsoft）、英偉達（Nvidia）。

軟銀飆一成 甲骨文高開 受到消息刺激，軟銀集團於東京交易所的股價於昨日升10.62%；而甲骨文於周三美股早市曾升11.25%，高見191.99美元；Arm股價升16.55%，高見180.9美元；英偉達升4.68%，微軟升3.12%。OpenAI研究科學家Noam Brown稱︰「如果以佔國內生產總值（GDP）的比例來衡量，這項投資的規模與太陽神計劃、曼哈頓計劃相當。」

這次的消息顯然反映出特朗普對待科技巨頭的態度友好，有利於大型科企股價表現。不過，若仔細地推敲，不難發現星門計劃的成立仍有很多地方值得深挖。作為特斯拉（Tesla）行政總裁的馬斯克，是特朗普的最大支持者之一，而特朗普上台後卻宣布取消電動車補貼。更重要的是，馬斯克也是OpenAI的聯合創始人之一，只是後來與該公司反面並勢如水火，如今他經常批評OpenAI，又另起爐灶創立一家初創xAI與其競爭。

換言之，馬斯克雖然力撐特朗普，但他旗下的公司如Tesla、xAI似乎未有因此而受益，甚至眼白白望着競爭對手得到「祝福」。

微軟無份 傳與OpenAI不和 另外，星門的初始投資者中，居然沒有OpenAI的金主微軟。在星門計劃宣布的同一日，微軟亦發表聲明稱，已調整與OpenAI的合作協議，現在允許其使用其他競爭對手的雲端運算服務，建構自己的AI基礎設施。

在此之前，除與甲骨文的合作獲得微軟豁免外，OpenAI依協議只能使用微軟提供的雲端服務。此次調整後，微軟的獨佔權轉變為了優先購買權（ROFR）。事實上，OpenAI與微軟之間早已頻現摩擦，此前有外媒報道，OpenAI管理層曾抱怨稱，微軟無法為OpenAI提供充足的算力來訓練和運行其AI，甚至導致下一代大模型推出受阻。

早在去年3月，星門計劃的傳聞已經傳出，但當時市傳計劃的主要推進者還是OpenAI和微軟，如今微軟突然抽身，僅作為技術合作夥伴參與其中，可能反映出雙方已有難以調和的衝突。而突然殺出的甲骨文，其於雲服務領域的市佔率甚低，本身無力與微軟、亞馬遜這樣的業內巨頭抗衡，卻反而「冷手執個熱煎堆」成功上位。

星門計劃

（The Stargate Project）