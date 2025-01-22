日韓經濟難寄望 亞洲景氣看中國

2025年開局，世界焦點盡在特朗普正式上任為美國總統，以及其如何落實各項施政主張，尤其是關稅新政。得有心理準備，首先要為此出現大震盪的不是別國，而是資產估值高企的美國。世界經濟要抗衡美國震盪，還看非美體系的經營發展。聚焦東亞3大經濟體，中國藉着推出有力措施刺激經濟，景氣展望持續改善。反觀日本及南韓都不對勁，日圓長期弱勢更有機會招來回朝美國的特朗普「開刀」，而南韓則苦於應付內部政局動盪難安，經濟勢受拖累。若年內中國有力實現「穩股穩樓」的目標，支持中國資產見底回揚，有望吸引更多國際資金流入，成為亞洲以至全球經濟穩健發展的定海神針。

上周中國公布的去年第四季經濟增長勝預期，顯見去年9月下旬推出的一系列強刺激措施，成功止住景氣轉弱之勢；而今年初推出的消費補貼，有望進一步支持重點產業，首季企業景氣和居民就業有望穩健展步。至於3月將再迎來新刺激政策的時點，變相為上半年經濟有力補底。

再看日本，本周央行議息成市場焦點，雖然以財金官員的口風及利率期貨表現來看，是次有機會加息。不過，日本首相石破茂尋求在特朗普上任前與之會面，卻遭特朗普團隊所拒，指兩國首腦不用急於會談，與特朗普未上任即與中國元首通電話，更放風擬於上任百日內訪華，有明顯不同的待遇，也反映美國新政府眼中，日本這「盟友」的重要性或不如前。

本周日本議息，在未能摸底特朗普對兩國貨幣政策的取態前，日本央行選擇「不動升息」的可能性也不能完全排除。日本重要經濟政策得仰美國鼻息，未來貨幣政策取向可能偏離本地宏觀經濟所需。宜留意，特朗普曾批評，日圓大貶值對美國是「災難」，在商議駐日美軍經費和貿易等議題上，日本得有心理準備，隨時「發窮惡」的特朗普政府開價不會客氣。

作為日本鄰國的南韓，情況更難樂觀，皆因內部政局動盪，只怕非一、兩個月可以明朗化，今年上半年經濟狀況只怕都要探底，在全球科技戰，分秒必爭的時代，南韓這個內部狀態變相自削競爭力，元氣大傷，只怕今年經濟都是困難之年。

撇除地緣政治風險較大的西亞、中亞及北亞地區，環顧整個亞洲，今年東亞亮點以中國為主，南亞以印度為增長點，東南亞國家聯盟（東盟）則為中國的最大貿易夥伴。有別於拜登政府的積極扶持，特朗普新關稅政策，印度恐怕不能幸免，更何況若中美關係緩和，印度如何自處，經濟能否保持熱度，不無變數。

特朗普是生意人，談大生意得與大國交手，做大刁，一則有對等的大國氣魄，二則容易做出顯著政績。所以特朗普一上場，最想盡快展開商談的是美國當今最大敵人中國。若了解美國新當家的處事作風，大概可以理解為何當選以來的特朗普，對歐盟、加拿大、日本等盟友都不放在眼內，也預示未來幾年亞洲，以至全球經濟好壞，中美關係才是風向儀。說亞洲的未來在中國，一點不虛。