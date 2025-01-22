股市估市：恒指基本因素尚未好轉

美國總統特朗普一上任未有立刻對華加徵關稅，並表示有意上任100日內訪華，市場隨即鬆一口氣，帶動人民幣反彈。市場估計特朗普改行漸進式提升關稅，以降低對美國國內的影響。

恒生指數或現短線交易機會，但政策不確定性依然是大市陰霾，投資者未宜掉以輕心。港股企業盈利增長疲弱，仍待內地強力刺激方案提振，因此在基本因素牽制下，大市難現持久升勢。

資金流數據顯示，截至1月15日的一周，海外主動基金加快淨流出中國離岸市場，連續14個星期錄得淨流出，海外被動基金則減慢淨流入，反映臨近特朗普就職，影響外資風險偏好。短期關注內地或會在農曆新年前後降準減息，以及假期間的出行消費數據。

另外，舜宇持續投資汽車及延展實境（XR）業務，相關項目取得突破。汽車業務受惠於智能駕駛對光學零部件的需求愈來愈大，後者亦受惠於環球科技巨頭進入智能眼鏡市場，有助帶動光學鏡頭的需求。

估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率約23倍，略低於過去5年平均水平。舜宇的行業龍頭地位穩固，隨着智能手機客戶於中高端產品升級速度有所加快，行業競爭壓力減少，公司估值可獲重估，向上阻力位80元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊會持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）