大圍地周五截標 估值逾5億

沙田大圍美田路住宅地將於本周五截標，因應去年區內已接連批出兩幅同類地皮，加上今次推出的用地規模不大，測量師預計會有不俗競投反應，料收到至少6份標書，估值約5.2億元起。

料最少收6份標書 該幅地皮佔地約3.88萬方呎，鄰近居屋美松苑及美城苑，可建總樓面面積約19.38萬方呎，每伙實用面積不可小於約280方呎，項目須於2030年3月底前完成。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，地皮位於成熟社區，預計可錄6至8份標書。不過，對上於去年10月批出的沙田小瀝源住宅地，次高標書每方呎出價只有約2,700元，與批出價有一定差距，估計今次樓面呎價約3,000元水平。而市場預計呎價介乎約2,700至4,000元，估值最高約7.8億元。

資料顯示，去年批出的兩幅沙田小瀝源住宅地，成交樓面呎價分別約3,952元及3,375元。若今次推出的美田路用地以下限價批出，屆時將打破沙田大埔公路──沙田嶺段住宅地，於2016年3月創出的每方呎約2,760元低位，勢為全區呎價新低。