居屋蝕賣：富寧已補價售378萬 輸24%

二手居屋樓價持續隨大市回落，部分蝕讓幅度追貼私樓。將軍澳富寧花園兩房單位，減價後於已補價自由市場以378萬元轉手，原業主持貨近7年半，物業帳面貶值約24.4%。

廣明苑劈98萬易手 中原關偉豪表示，上述居屋6座低層F室，實用面積約452方呎，有裝修，原先叫價400萬元，減價22萬元後，獲同區家庭客購入自用，呎價約8,363元，單位於2017年8月以500萬元購入，現轉手帳面蝕122萬元。

即使用家主導的未補價第二市場居屋，近日都要劈價吸客。世紀21將軍澳魏仕良稱，同區廣明苑D座低層9室，實用面積約646方呎，去年2月叫價508萬元，累劈98萬元，減幅約19.3%，終由綠表客以410萬元承接，呎價約6,347元。

香港置業邵偉信指，長沙灣居屋凱樂苑A座極高層單位，實用面積約476方呎，兩房設計，原業主於第二市場叫價約670萬元，放盤約兩年，減價134萬元或約20%，獲外區客以536萬元購入，呎價約11,261元。