二手跌價：浪翠園三房銀主盤僅495萬拍出

挨年近晚，細價物業續受追捧，有拍賣行昨一口氣賣出5項物業，包括深井浪翠園全海景套三房銀主盤，僅以495萬元成交，較銀行估價低逾13%，呎價約7,945元。

環亞物業拍賣推拍上述屋苑的1期2座中高層C室，實用面積約623方呎，有裝修，開價465萬元，終搶高30萬元沽。個別銀行網上估值約570萬元，做價較估價低約75萬元。資料顯示，同座較高層同室單位，2021年最高曾以820萬元登記轉售，是次跌價約39.6%。

觀塘連平台單位售184萬 同場拍出兩個銀主盤，包括觀塘永韶樓連平台單位，實用面積約320方呎，另連約319方呎平台，以184萬元成交，高開價4萬元，呎價約5,750元。尖沙咀海景大廈中高層27A室，三房設計，搶高約11.1%，成交價1,600萬元，呎價約9,153元。

其餘售出為兩個業主盤。旺角花園街165號舊樓高層戶，實用面積約706方呎，已間4個套房，連租約售287萬元，呎價約4,065元。西貢清水灣大坳門雙號村屋地下單位，成交價303萬元，建築呎價約4,329元。

Napoli賣555萬 貶三成 近日二手交投稍有起色，元朗周一單日連錄約6宗二手買賣，半數屬蝕讓。中原王勤學表示，錦田北PARK YOHO Napoli第27座高層D室兩房戶，實用面積約581方呎，以555萬元沽出，呎價約9,552元，原業主一手買入近6年，帳蝕228.3萬元，貶值約29.1%。

將軍澳日出康城再錄損手成交。中原何文俊稱，LP10第2B座中層D室，實用面積約488方呎，減價190萬元，以600萬元沽，呎價約12,295元，近4年帳面貶值約24.1%。利嘉閣甘尚德表示，西南九龍浪澄灣7座中層B室海景戶，議價後以598萬元成交，呎價約10,717元，逾10年帳面仍跌價248.3萬元。