新地首季搶推3盤

雷霆（左）指，YOHO WEST PARKSIDE為集團首季頭炮新盤。右為胡致遠。

涉近兩千伙 YOHO WEST PARKSIDE蛇年打頭陣 龍頭發展商全力籌備蛇年推盤大計。新鴻基地產( 00016 )公布，部署首季推出3個全新盤，共涉近2,000伙，勢將繼續「月月有樓賣」。當中，與港鐵公司( 00066 )合作的天水圍輕鐵天榮站項目第2期將打頭陣，昨公布命名為YOHO WEST PARKSIDE，部署農曆新年後推售。

新地副董事總經理雷霆稱，該項目將是集團今年的頭炮新盤。同系第1期YOHO WEST於一年多前推售，至今累售近1,200伙，套現約65億元，佔供應1,393伙近九成。他指，目前樓市利好訊息正逐步加強，加上按揭利率下調、外來人才留港居住，以及海外學生增加等，推高住屋需求，展望今年租金及樓價都會上升。

新地代理總經理胡致遠稱，YOHO WEST PARKSIDE為一座住宅大樓，提供525伙，單位景觀多元化，預計關鍵日期為2026年9月30日，正申請預售同意書，預計短期內可獲批，屆時將與合作夥伴商討推售時間，售價參考第1期。目前示範單位的籌備工作亦進行得如火如荼。

資料顯示，天水圍輕鐵天榮站項目分兩期發展，共有1,918伙。第1期YOHO WEST於2023年12月初開售，當時一個月內經過4輪銷售已賣出逾千伙，連同其後售出單位計，成交價320.77萬至1,172.17萬元，平均成交呎價約12,800元。

天璽‧天2期西貢項目接力 去年售出逾3,000個單位，並穩座「賣樓王」寶座的新地，今年將維持賣樓步伐，已宣布首季另有兩個全新盤將緊接出籠。包括啟德天璽‧天第2期，提供584伙，同系第1期去年已售出約888伙。至於集團近年「重頭戲」西貢十四鄉西沙路大型發展項目，亦計劃先推出第1A期，涉及約781伙。

同系與會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，昨招標售出10樓A室四房戶，實用面積1,038方呎，成交價2,508.8萬元，呎價約24,170元。