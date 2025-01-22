●深圳A股寧德時代預告，去年淨利潤490億至530億元（人民幣‧下同），增長11.06至20.12%，主因技術研發能力與產品競爭力持續增強；惟營業收入料3,560億至3,660億元，下跌8.71至11.2%，因電池產品銷量增長之際，碳酸鋰等原材料價格下降，產品價格相應調整。