簡訊一覽
●國泰航空(00293)去年客運量及貨運量齊創疫後新高，旗下國泰航空及香港快運合共載客逾2,800萬人次，升30.7%。單計去年12月，客運量按年升26.4%至224.89萬人次，載運貨物按年升11.7%至14.35萬噸。
●聯交所資料顯示，李寧(02331)上周五獲主席李寧在場內增持88.2萬股，每股均價逾15.27元，涉資逾1,347萬元，持股量升至10.77%。
●紫金礦業(02899)發盈喜，料去年淨利潤約320億元人民幣，按年增約51.5%。該企提出今年主要礦產品產量計劃，包括礦產銅升7.5%至115萬噸，礦產金升16.4%至85噸。
●深圳A股寧德時代預告，去年淨利潤490億至530億元（人民幣‧下同），增長11.06至20.12%，主因技術研發能力與產品競爭力持續增強；惟營業收入料3,560億至3,660億元，下跌8.71至11.2%，因電池產品銷量增長之際，碳酸鋰等原材料價格下降，產品價格相應調整。
●跟華為合作開發新能源車「賽力斯」的上海A股賽力斯預計，去年營業收入1,442億至1,467億元（人民幣‧下同），按年升3.02至3.09倍，並轉賺約55億至60億元。
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