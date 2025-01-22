華為AI晶片押注推論

特朗普首個任期已重錘打壓的中國戰略科企華為，據報將其人工智能（AI）處理器昇騰定位於推論（Inference），即處理AI的任務，而非訓練AI模型，因為AI模型愈出愈多，推論的需求會有更廣闊的空間，而且技術上難度較低，但可能更賺錢。

有助爭取更多客戶搶市佔 華為瑞士蘇黎世實驗室的高級AI研究員Georgio Zacharopoulos表示，訓練AI模型無疑重要，但終歸推論階段才會接觸到更多用戶，華為的AI大多數集中在推論。英媒引述英偉達（Nvidia）中國員工，這家當今AI晶片霸主把華為視為在中國最大的對手，形容華為具有先進的晶片設計能力。

事實上，英偉達行政總裁黃仁勳早前在北京與當地員工賀年時，試玩華為的三摺手機Mate X3時讚不絕口。市場研究機構Counterpoint統計顯示，上季iPhone在內地的銷量按年倒退18.2%，市場份額第一的地位拱手讓予華為，退居第三；華為期內銷量按年升15.5%，為美國制裁後首度重奪冠軍寶座。

不過，英偉達的強處是CUDA軟件，其方便易用且運算神速令科企不會輕易改用華為的AI晶片。盛博分析師林清源指，「昇騰自己運作是不錯，華為的樽頸在於與其他晶片協調的能力，因為訓練一個大模型，你必須分拆為多項任務。一塊晶片失靈，軟件需立即找出如何找其他晶片頂替。」

英偉達在華拓機械人業務 一名華為員工向英媒放風，說即將面世的新版昇騰晶片910C會着手解決晶片間協作的短處，「我們配備了新一代軟件，更便於AI開發者使用」。SemiAnalysis的分析師Dylan Patel指，華為增加晶片產能下，跟英偉達之間的差距會快速收窄。