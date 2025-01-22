特朗普鼓勵油氣開採 油價挫

美國總統特朗普在其就職演說高喊「鑽啊，寶貝，鑽啊」，強調上場後會推動當地油氣開發。國際油價周二受挫，紐約期油曾跌3.01%，每桶低見75.06美元，倫敦布蘭特期油亦曾跌2.12%，低見78.45美元。被視為特朗普上場贏家的兩大油企雪佛龍和埃克森美孚，周二美股早段曾各跌1.69%及1.05%。

對於美國這個重要盟國力爭油氣「增儲上產」，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美的行政總裁納塞爾（Amin H. Nasser）於達沃斯世界經濟論壇表示，全球石油市場「健康」，預期今年日均需求會增加130萬桶。

印尼擬減產鎳托價 新能源車電池用到的鎳金屬則與鋁一樣過剩，一大原因是電動車需求減緩，如歐洲汽車生產商協會（ACEA）的統計顯示，去年全歐純電動車銷量按年倒退1.3%至199萬輛，跟所有汽車銷量升0.9%背馳。印尼能源及礦物資源部部長Tri Winarno接受英國傳媒訪問時表示，正考慮減產鎳礦石，以提振其價格。

印尼鎳產量佔全球過半，麥格理指去年產量許可約2.7億噸，有報道指今年許可僅介乎1.5億至兩億噸。該行則估計，今年全球過剩供應會由去年的20萬噸減至6萬噸。