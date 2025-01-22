鱷王：英國走向債務死亡螺旋

英國經濟暗藏危機。全球最大對沖基金橋水的創始人、有「鱷王」之稱的達利奧表示，英國正在步向「債務死亡螺旋」，即不得不借入愈來愈多資金，來償還不斷上升的利息成本。他說，近期英國國債被拋售，外加英鎊反覆轉弱便是明證，顯示自去年10月政府預算案以來，市場難以吸收英國愈來愈大的借貸需求。

籲美英預算赤字率降至3% 英國債市和鎊匯動盪，他認為是政府債券的供需出問題，「否則，在貨幣政策放鬆、匯率下跌、經濟疲弱的情況下，長期債券孳息率怎麼會上升？」而之所以債務看來像死亡螺旋，是因為政府需要借更多錢來償還上升中的利息，最終或令政府支出被擠壓，或需要徵收更多稅。

英國10年期國債孳息率由去年9月中的3.75厘，升至本月4.93厘的16年高位；同期美債息亦升一厘至4.62厘。反映這些國債都被拋售，部分原因是通脹揮之不去，市場已預料未來減息只會更少；也因為市場亦看到政府的債務愈來愈重。

達利奧又稱，其實美國亦面對相似情況，因此呼籲無論英美兩國都該將預算赤字佔國內生產總值（GDP）的比率由目前分別達4.5%和6%，一律降至3%。雖或因此阻礙經濟增長，但可減市場借貸成本，從而刺激經濟，對政府財政有利。

歐央行料今年減息4次 經濟數據方面，英國昨日公布，在截至去年11月的3個月平均失業率為4.4%，按月升0.1個百分點；同期英國僱員平均薪金按年升5.6%，漲幅亦高於10月止3個月的5.2%。

分析員指，雖然薪資增長強勁，但就業數據其實有隱憂，令下月英倫銀行減息0.25厘機會上升，即基準利率或將降至4.5厘。英鎊昨日偏軟，兌美元曾報1.2235，跌0.75%，兌港元低見9.5256。

另外，歐元區經濟放緩，減息似勢在必行。歐洲央行管理委員會委員兼斯洛伐克央行行長卡日米爾表示，歐洲央行下周減息已成定局，今年連續減息3至4次是可行的，沒有理由暫停減息或改變降幅。被視為歐洲央行「最鷹派」人物、執行委員會委員Isabel Schnabel指出，歐央行有空間可減息，但須小心作出決定。歐元兌美元昨日回落，曾報1.0342，跌0.68%，兌港元低見8.0509。