道指高開迎白宮換屆

索羅斯前軍師對後市審慎 持美債淡倉 美國政府換屆後首個交易日，周二美股3大指數早段全線揚升，道指早段曾升274點，報43,762點；標指升36點，報6,032點；納指升111點，報19,741點。曾與候任財長貝森特為「金融大鱷」索羅斯效力的著名對沖基金經理德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）表示，由於美國國債孳息率上升，對股市仍持謹慎態度。

德魯肯米勒透露，他目前持有美國國債淡倉，押注債券價格下跌而債息上升，惟股市情況有些複雜，因為強勁的經濟增長推動債息上升，這種情況對股市的影響有利也有弊，所以對股市沒有特別看好或看淡，專注個股而非大市，看好受惠人工智能（AI）降低成本及推動生產力的企業。

關稅收入可緩解財政問題 對於市場擔心特朗普就任總統後提高關稅，導致通脹及利率上行而破壞市場繁榮。德魯肯米勒有另一番見解，指目前美國面臨財政問題，關稅反而可以增加政府財政收入。「對我來說，關稅只是由外國所支付的部分消費稅。」他指出，現在關稅的主要風險是來自外國的報復，但只要將稅率控制在10%的範圍內相信問題不大。「我認為相對於回報而言，風險被誇大了。」

DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda指，美國經濟動力持續強勁。總統特朗普提出放寬監管、調整貿易政策及推行擴張性財政措施，料可為美國經濟增長增添動力；通脹則持續降溫，但若落實大規模加徵關稅及收緊移民，或會拖慢通脹回落。

縱使市場存在眾多變數，他對股市仍審慎樂觀，因經濟及就業市場表現穩健，企業盈利持續回升，長期國債孳息率的升勢亦大致見頂，但美股去年升勢主要由少數科技股主導，其中「美股七雄」貢獻了標指三分之二的升幅；同時現金持倉量創10年新低，而美股持倉比重則顯著過高。地緣政治局勢不穩，加上美國科技股面對重重挑戰，市場隨時面臨調整壓力。

曾任眾議院議長的佩洛西披露，除了購買諸如亞馬遜認購期權，出售蘋果公司（Apple Inc.）股票，調整英偉達（Nvidia）倉位，還買入一家名不經傳的AI醫療股Tempus AI的認購期權，涉及50張，行使價20美元，明年1月16日到期，整筆交易的價值在5萬到10萬美元之間。

3M預期今年多賺逾4% 她曾稱本人不會直接購買股票，一切披露的交易都是由其丈夫操作，但由於外界發現佩洛西過去披露的投資倉位屢屢獲利甚豐，少有失手，因此她亦獲得「國會股神」之稱。

企業消息方面，道指藍籌股3M上季經調整每股純利1.68美元，按年微跌1.17%，勝預期，指引今年全年每股經調整後賺7.6至7.9美元，比去年的7.3美元增長4.1至8.21%。上季收入按年跌0.83%，主因交通及電子部門生意倒退，全年則跌0.14%，消費者部門亦見下滑，指引今年收入不計併購等內生增長升0.5至1.5%。

道指走勢反覆上揚