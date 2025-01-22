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絲絲講場：企業利是封設計 蛇采飛揚

太古酒店居舍系列 太古酒店居舍系列
太古酒店居舍系列
農曆新年就快到，唔知大家買齊年貨未呢？一眾金融機構、地產商就準備就緒，設計咗靚靚利是封，一齊睇吓邊個夠別出心裁啦！
祥蛇賀歲
近年因應環保風氣，愈嚟愈少機構會用當年生肖做主題，但仍有一批捧場客，有趣嘅係大多都係外資公司。太古酒店旗下居舍系列就有大大個「蛇」字；台資凱基就簡單印上一條蛇，但睇落似聖誕樹多啲。基金公司富蘭克林就含蓄啲，蛇身用金屬線編織而成，唔細心啲睇難少少發現，金封及紅封背面分別印上「金蛇賜福 歡樂祥瑞」及「祥蛇賀歲 財源廣進」祝賀語，兼有祝福短片二維碼，利是封仲有磨砂效果，夠晒貴氣。
金雀報喜
中國祥瑞亦成為主角，芝商所（CME）揀咗代表長壽、美好同幸福嘅仙鶴，投資銀行瑞銀用咗朱雀，背面亦有心思，印有「錦繡前程」、「祥瑞盈門」、「瑞彩迎春」祝福語。翻查資料，朱雀五行屬火，似乎寓意住新一年股市火熱。絲絲就覺得，兩種瑞獸都係會飛，肯定各行各業來年可以騰飛！
花開富貴
花都係主角之一，基金公司安聯設計精美，每個利是封「打孖上」，外封雕花，內封入錢，個盒都有心思，加咗個花鈕，實行由外靚到內。渣打銀行唔止有花，仲有蝶，象徵富貴吉祥。貝萊德有新意，用上「煙火」，部分有鍍金，金光閃閃。
祝福語Sell樓盤
有一種就行營銷路線，「啟運開財」、「德星高照」、「海瑞豐年」、「灣聚吉祥」4句祝福語暗藏樓盤名，你又估唔估到？另一樓盤朗賢峯唔止封面要賣廣告，封入面仲印有樓盤資料，無論派定收利是，都隨時變成尊貴客戶。數字銀行livi bank封面一句「蛇年吉祥」，封底一個二維碼，一掃即去下載應用程式，明晒。
另一種係「我就是主角」，封面印上The Henderson、如心廣場，唔使估都知代表邊間公司啦！富邦銀行吉祥物海瀨家族就變身做舞獅，但一樣咁可愛，有童心一定好鍾意啫。
金玉滿堂
部分公司就喺封嘅設計入手，永明金融將個封變成口金包，收利是就似收銀包，收到嗰個肯定好開心。東薈城名店倉就同朱古力品牌合作，印上貓咪達摩，貓奴嘅朋友收到一定笑笑口。講開又講，達摩係許願吉祥物，象徵消災解厄，紅色達摩仲有招財開運嘅意思。
迎春接福
新年要有福氣，珠寶公司周大福(01929)唔止送福，仲送13個福字咁多。每個福字都係縷空設計，入面加張金紙，有福又有金。中電控股(00002)用咗水、太陽、風車圖案砌成窗口，圍住個福，三樣都係可再生能源，意味福氣源源不絕。
余絲韻
凱基凱基
凱基
瑞銀瑞銀
瑞銀
貝萊德貝萊德
貝萊德
永明金融永明金融
永明金融
中電控股中電控股
中電控股
富蘭克林富蘭克林
富蘭克林
安聯安聯
安聯
啟德海灣啟德海灣
啟德海灣
東薈城名店倉東薈城名店倉
東薈城名店倉
芝商所芝商所
芝商所
渣打銀行渣打銀行
渣打銀行
livi banklivi bank
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周大福周大福
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