新東方上財季列帳純利增6.2%

東方甄選半年GMV挫16% 期內，該企商品交易總額（GMV）按年倒退逾16%。公司稱，已在微信小程序、微信小店、天貓、京東、拼多多及小紅書等開店，推動自營產品快速增長。

教育業務增長遠勝電商 教育相關業務遠勝電商業務，撇除東方甄選自營產品及直播電商業務後的收入增長31.3%至8.94億美元，並指引2月底止本財季按年升20至23%。

執行主席俞敏洪表示，上季出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長約21.1%和31%，針對成人及大學生的國內考試準備業務按年增長約34.9%；教育新業務亦見收入按年增長42.6%。