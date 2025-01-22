新東方上財季列帳純利增6.2%
於抖音直播帶貨的東方甄選(01797)公布中期業績。截至去年11月底止6個月，持續經營業務收入按年倒退9.31%至21.86億元（人民幣‧下同）；列帳基準股東應佔虧損9,679.9萬元、經調整虧損160.9萬元，均是按年由盈轉虧。
東方甄選半年GMV挫16%
期內，該企商品交易總額（GMV）按年倒退逾16%。公司稱，已在微信小程序、微信小店、天貓、京東、拼多多及小紅書等開店，推動自營產品快速增長。
母企新東方(09901)方面，截至11月底止財季，收入按年增長19.43%至10.38億美元；列帳純利3,193.1萬美元，增長6.2%；經調整淨利潤為3,554.1萬美元，減少29.14%，主因經營成本及開支大增，涉擴展教學空間及新整合文旅業務。其美國股價周二早段曾瀉26.92%。
教育業務增長遠勝電商
教育相關業務遠勝電商業務，撇除東方甄選自營產品及直播電商業務後的收入增長31.3%至8.94億美元，並指引2月底止本財季按年升20至23%。
執行主席俞敏洪表示，上季出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長約21.1%和31%，針對成人及大學生的國內考試準備業務按年增長約34.9%；教育新業務亦見收入按年增長42.6%。
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