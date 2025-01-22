微信加強布局電商 陸續釋放功能
內地電商平台之間競爭的激烈程度有增無減。內媒引述消息報道，騰訊控股(00700)的王牌應用程式（App）微信加強布局電商，本月和下月將陸續釋放各種相關功能，降低商家准入門檻，全面「補齊」電商功能，並在多場景更新帶貨模式。
然而，業界指，即將上線的諸多功能，其他電商平台已有，只是微信欠缺，微信是想做視頻號的直播帶貨。微信小店去年商品交易總額（GMV）激增1.92倍。
大行估科網股今年續彈
正當麥格理上調京東目標價至225元之際，高盛坦言，電子商務在其中國互聯網子板塊的偏好降至第3位，原因是「利潤池在競爭中變得扁平化」；建議專攻受惠內地經濟刺激、擁有穩健全球布局的科網股，該行偏好騰訊、京東、小米集團(01810)等。
國家新聞出版署昨日公布，123隻國產遊戲獲發版號，其中包括騰訊開發的《王者榮耀世界》。
阿里雲推AI模型開發工具
另一邊廂，阿里雲昨日推出最新大型語言模型及AI開發工具，並升級基礎設施產品，同時啟動新的全球開發者支持計劃，使全球開發者能以更具成本效益的方式打造創新的AI應用。
旗下生成式AI開發平台Model Studio推出一系列全新AI開發工具，提升模型的精準度與可靠性等，開發者亦可經它使用阿里雲最新自研大語言模型通義千問系列；視覺理解模型Qwen-VL系列、視覺生成模型Wanx2.1（通義萬象），以及音頻語言模型Qwen-Audio等多種AI模型，亦供開發者使用。
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