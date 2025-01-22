微信加強布局電商 陸續釋放功能

然而，業界指，即將上線的諸多功能，其他電商平台已有，只是微信欠缺，微信是想做視頻號的直播帶貨。微信小店去年商品交易總額（GMV）激增1.92倍。

阿里雲推AI模型開發工具

另一邊廂，阿里雲昨日推出最新大型語言模型及AI開發工具，並升級基礎設施產品，同時啟動新的全球開發者支持計劃，使全球開發者能以更具成本效益的方式打造創新的AI應用。