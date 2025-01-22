碧桂園終復牌 股價飆17%
已訂計劃緩解流動性壓力 帶挈內房股起舞
過去兩周，碧桂園由披露重組的關鍵條款、交代業績，到再次押後清盤呈請至5月底聆訊，連闖多關後昨開市前公布，3方面復牌指引已達成。其中，擬在政策支持、業務經營多元化、成本控制及銷售費用效率領域提升其未來盈利能力。
以房地產開發業務為核心的碧桂園預期，所持資產的價值將會更穩定，甚至逐漸略增；又透露兩項新業務已實現以獨立市場為導向的運作；將持續精簡以提高人均效率，及減少差旅費等非必要開支等。
正榮大股東涉違法犯罪
考慮到緩解流動壓力及改善未來盈利能力的措施、截至今年底止12個月期間的現金流量預測，以及公司債務重組提案的前景，碧桂園董事會認為，公司將維持足夠的經營能力，以及相當資產價值以支持營運。該企股份復牌後首日錄成交約17.3億股，涉資約9.97億元，為單日最大成交股數的港股。但大行摩根大通早前曾提醒，即使碧桂園股價復牌後表現積極，不得不提防股價後續的沽壓。換言之，逃生門一旦打開，將成為投資者沽貨套現的好時機。
上周五披露非執董歐國偉提出辭任的正榮地產(06158)昨午公布，獲悉旗下正榮地產控股在上交所公告，指持有公司45.73%股權的控股股東歐宗榮，即歐國偉的父親，因涉嫌違法犯罪而被採取強制措施。歐宗榮過往及現時均非集團董事或高級管理層，目前集團一切業務運作維持正常，上述事宜並無對集團業務運作造成影響，惟該企股價逆市插水，曾跌近14%，收報0.055元，全日跌約6.78%收市，本月至今累挫17.91%。
萬科信貸降級 股債照升
相對被評級機構惠譽及標普同時列入負面信用觀察名單的萬科，周二在股、債兩市卻未見受壓，特別是萬科多隻境內債持續大漲，「22萬科05」收漲33.1%，「20萬科08」大升23.71%，「21萬科02」及「22萬科02」均漲逾一成。
另外，融創中國(01918)稱，附屬融創房地產的10筆境內債重組方案，已全數經相關債券持有人會議審議通過。
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