碧桂園終復牌 股價飆17%

過去兩周，碧桂園由披露重組的關鍵條款、交代業績，到再次押後清盤呈請至5月底聆訊，連闖多關後昨開市前公布，3方面復牌指引已達成。其中，擬在政策支持、業務經營多元化、成本控制及銷售費用效率領域提升其未來盈利能力。

以房地產開發業務為核心的碧桂園預期，所持資產的價值將會更穩定，甚至逐漸略增；又透露兩項新業務已實現以獨立市場為導向的運作；將持續精簡以提高人均效率，及減少差旅費等非必要開支等。

正榮大股東涉違法犯罪 考慮到緩解流動壓力及改善未來盈利能力的措施、截至今年底止12個月期間的現金流量預測，以及公司債務重組提案的前景，碧桂園董事會認為，公司將維持足夠的經營能力，以及相當資產價值以支持營運。該企股份復牌後首日錄成交約17.3億股，涉資約9.97億元，為單日最大成交股數的港股。但大行摩根大通早前曾提醒，即使碧桂園股價復牌後表現積極，不得不提防股價後續的沽壓。換言之，逃生門一旦打開，將成為投資者沽貨套現的好時機。

萬科信貸降級 股債照升 相對被評級機構惠譽及標普同時列入負面信用觀察名單的萬科，周二在股、債兩市卻未見受壓，特別是萬科多隻境內債持續大漲，「22萬科05」收漲33.1%，「20萬科08」大升23.71%，「21萬科02」及「22萬科02」均漲逾一成。

內房股昨日趁勢做好