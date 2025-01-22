新世界借貸條款傳銀行部分放寬

然而，市場同時傳出，新世界已經向債權人提供總值150億美元（約1,170億港元）的20多項物業，包括中環的新世界大廈，作為貸款再融資的抵押品。

據悉，是次加倉抵押品，涉及公司要求銀行提供一項3年期的融資安排，為將於2025年和2026年到期的581億元無抵押貸款進行再融資，抵押品包括集團旗下一些標誌性物業，種類包括酒店式公寓、寫字樓等，使無擔保債券持有人可獲取的資產減少，導致相關債券遭拋售。此外，據報瑞銀已停止接受新世界部分債券和股票作為保證金貸款的抵押品，滙豐和花旗的私人銀行亦在幾個月前停止接受新世界的證券作為抵押。