新世界借貸條款傳銀行部分放寬
新世界發展(00017)債務高企備受關注，關於其融資狀況的消息四起，據報上月底已獲大多數銀行同意放寬部分與債務水平相關的貸款條款。該公司股價昨升1.17%至4.3元收市。
抵押千億物業再融資
然而，市場同時傳出，新世界已經向債權人提供總值150億美元（約1,170億港元）的20多項物業，包括中環的新世界大廈，作為貸款再融資的抵押品。
據悉，是次加倉抵押品，涉及公司要求銀行提供一項3年期的融資安排，為將於2025年和2026年到期的581億元無抵押貸款進行再融資，抵押品包括集團旗下一些標誌性物業，種類包括酒店式公寓、寫字樓等，使無擔保債券持有人可獲取的資產減少，導致相關債券遭拋售。此外，據報瑞銀已停止接受新世界部分債券和股票作為保證金貸款的抵押品，滙豐和花旗的私人銀行亦在幾個月前停止接受新世界的證券作為抵押。
本報向新世界查詢，但獲告知公司正處業績前靜默期。公司周一曾發公告，表示知悉市場上有一些傳言和猜測，稱集團已開始討論對其現有財務債務（包括其債券）進行整體債務重組，澄清尚未進行或開始討論任何該等整體債務重組。
另外，主業為商場收租的恒隆地產(00101)公布，與逾10間本地及中外銀行簽訂100億元5年期銀團貸款協議，所得款項將用於公司的部分債務再融資計劃，以及用於營運資金。
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