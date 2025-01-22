長和巴拿馬港口遭查帳

長和港口業務分部的呈帳地區僅分為新加坡上市的「和記港口信託」、「中國內地及其他香港」、「歐洲」和「亞洲、澳洲及其他」，巴拿馬屬於最後一項中的「其他」。

截至去年6月底半年，港口及相關服務分部的收入為215.94億元，EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前盈利）為79.38億元，巴拿馬所屬的「亞洲、澳洲及其他」分別錄108.14億元及43.71億元，分別相當於長和收入和EBITDA的4.64%和6.89%。集團稱，期內港口分部的吞吐量按年升7%至4,230萬個標準箱，主要受亞洲、澳洲及其他市場按年升14%所帶動，原因包括巴哈馬和墨西哥中美洲消費暢旺。瑞銀最新予長和目標價43元。

32%亞太CEO最怕經濟波動 不管如何，會計師行羅兵咸永道新鮮出爐的《第28期全球CEO調研亞太區報告》顯示，亞太區1,520位企業的CEO（行政總裁）當中，32%把宏觀經濟波動視為未來12個月最大的威脅，比率較去年的報告高出11個百分點，通脹的比率升10個百分點至30%，地緣政治衝突排名較後，但也上升4個百分點至22%。該調查在去年10月1日至11月9日進行，橫跨特朗普選情看漲及再度當選。

調查同時顯示，34%受訪者對企業短期收入增長極有信心或很有信心，按年升3個百分點，對3年收入增長如此有信心的受訪者比率更升17個百分點至54%，問題是也有44%亞太區CEO不計劃在來年為國際業務營運花費任何資本支出。

其他發現包括︰過去12個月，82%企業採用生成式人工智能（AI）技術，其中37%收入增加，40%企業盈利能力有所提高，58%企業觀察到員工效率因採用生成式AI而得到提高。