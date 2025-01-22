華僑銀行估港GDP增2.2%

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，香港投資環境受中美緊張關係影響，在股市、樓市仍然疲軟的情況下，不利零售表現，勞動市場或持續緊縮，預期失業率約3.1%，通脹保持溫和，2025年本地生產總值（GDP）按年增2.2%，惟當中未計及政府或大幅削減開支，若下月公布的財政預算案有大規模縮減開支舉措，屆時會調整預測。

料3月減P息後停手 她指，本港樓市目前同時存在好及壞消息，在財富效應縮減下，料樓價首季向下發展，全年或最多跌3%，跌幅主要集中在上半年。在租金回報率回升至一個月港元銀行同業拆息（HIBOR）上方，幅度至少多一個百分點，且按揭審批積極配合，樓市方可見底，最快下半年有望見底回穩。

她預期，美國聯儲局今年首3季每季各減息0.25厘，全年共減息0.75厘，而香港最優惠利率（P）或於3月最後一次跟減，下調幅度同為0.25厘。

特朗普正式就任為美國總統，姜靜表示，現時美國政策重心放在解決當地就業、能源等問題，關稅仍具「非常不確定」，向華徵收關稅或更大是談判籌碼，並在今年稍後時間才進行。暫時假設向華加徵40%關稅的預測下，將損害中國今年經濟增長一個百分點，但相信中央會推出刺激措施抵銷，料全年增長4.8%，而年底離岸人民幣兌每美元會貶至7.41。

她預期，美元今年走勢偏強，惟特朗普政策或推高當地通脹，並影響經濟增長，相信走強幅度有限；在岸人民幣今年底料見7.39。在最壞情況下，即美國對華加徵60%關稅，人民幣兌每美元將進一步貶至約7.5水平。