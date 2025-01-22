恒指6日漲1232點 今年首企穩兩萬
港股在特朗普就任美國總統首日表現向好，且是今年來首次企穩20,000點樓上收市，周二收報20,106點，升180點或0.9%，連升6日，累升1,232點或6.52%，同時「北水」淨流入15.35億元，是連續第23日淨流入，累計流入1,667億元。
恒指昨日高開202點，見20,128點，雖然一度轉跌5點，低見19,920點，不過之後逐步收復失地，更升至全日高位20,205點，升279點，午後升幅收窄，全日成交1,480億元。
中芯飆6% 北水續追捧
科指又再跑贏恒指，周二升98點或2.14%，報4,693點。其中，中芯國際(00981)股價創4年半新高，即市曾飆7.86%，高見42.5元，收市仍升6.34%，報41.9元，是升幅第二大恒指和科指成分股，再獲8.61億元「北水」淨買入；該股今年開局以來累升近32%。
高盛撐小米上試38元
高盛指，針對智能手機、平板電腦、智能手環與手錶的「國家補貼政策」已於周一啟動，預期售價3,300至6,000元人民幣的智能手機最受惠，小米將是主要受益者之一，並給予小米目標價38元，評級「買入」。然而，留意到蘋果公司（Apple Inc.）和華為已加入4,000至6,000元人民幣價位競爭，考慮到補貼計劃和智能手機減價潮啟動，可能導致價格競爭加劇。
滙豐控股(00005)創近7年新高兼且連升6日，昨日收市再升0.63%，報78.85元。市傳集團正考慮出售澳洲零售銀行業務，惟仍會保留澳洲商業銀行業務，繼續為環球企業客戶提供服務。
另外，港亞控股(01723)公司控股權最新易手，建議改名「恆月控股」，並表示擬探索加密貨幣投資、第三代互聯網（Web3.0）的機會及其他創新項目。該企股價一度勁升2.43倍，高見1.63元，收升1.21倍，冠絕港股，報1.05元。
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