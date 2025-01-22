恒指6日漲1232點 今年首企穩兩萬

港股在特朗普就任美國總統首日表現向好，且是今年來首次企穩20,000點樓上收市，周二收報20,106點，升180點或0.9%，連升6日，累升1,232點或6.52%，同時「北水」淨流入15.35億元，是連續第23日淨流入，累計流入1,667億元。

高盛撐小米上試38元

高盛指，針對智能手機、平板電腦、智能手環與手錶的「國家補貼政策」已於周一啟動，預期售價3,300至6,000元人民幣的智能手機最受惠，小米將是主要受益者之一，並給予小米目標價38元，評級「買入」。然而，留意到蘋果公司（Apple Inc.）和華為已加入4,000至6,000元人民幣價位競爭，考慮到補貼計劃和智能手機減價潮啟動，可能導致價格競爭加劇。