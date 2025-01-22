華難逃關稅「特」襲 GDP看淡

特朗普於就職演說強調「以關稅和向外國徵稅使國民變得富裕」，並在宣布把阿拉斯加乃至北美最高峰恢復以「麥金利」命名時，讚揚這位帶領美國進入20世紀的共和黨總統「以關稅令我國變得很有錢」。

法國外貿銀行首席美國經濟學家Christopher Hodge提及，若然最終白宮向中國加60%關稅的行動成真，影響相當深遠，並破壞中美整體貿易關係。然而，他相信，北京已對此有相當程度的準備，六成只用來討價還價，最終應會較低，且今次特朗普對中國的取態未有如上一任期那麼鷹派，原因之一是馬斯克擔任華府重要職位，相信中國都對此相當重視，且中國在俄烏戰爭具斡旋角色，以及促進加沙停火。

該行亞太區首席經濟學家艾西亞也指，暫不徵稅對中國而言屬好消息，而特朗普有傳上任一百日內將會訪華，而非到訪東京或首爾，亦可見一斑。不過，特朗普未來或對中國施加出口或科技管控。

關注美匯強損新興市場 然而，惠譽覺得中國難逃特朗普的關稅大棒，把中國今、明兩年經濟增長預測分別下調至4.3%和4%，就算中央循序漸進加強財政政策刺激力度，也無可避免令衡量主權評級的指標受壓。該機構又稱，美國未來上調關稅令通脹風險上升，有機會改變聯儲局息率走向，推高美元，對不少新興市場的信貸產生負面影響。

渣打行政總裁溫拓思在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會上形容，特朗普上場對全球貿易影響是「有趣的動盪」，拭目以待，但指中國坐擁龐大的出口順差，容易受到打壓。

花旗預測平均關稅達34% 早前把恒生指數今年底目標劈逾21%至僅22,000點的花旗中國股票策略師劉顯達估計，美國今年將向中國加徵15%的關稅，下半年生效，變相令來自中國的產品平均關稅稅率提高至34%，推算對中國出口及國內生產總值（GDP）帶來6%及1%的衝擊。他又表示，由於中國經濟今年面對消費疲弱和關稅問題，增長將放緩至4.2%。

日資投行野村稱，市場密切關注特朗普是否一如所言於2月1日向墨西哥和加拿大徵稅，繼而再在4月5日開始向中國執行類似措施，原因是美國押後對TikTok「不賣就禁」的法令時長為75日，換言之當地時間4月5日就是關稅重啟底線，所以一旦交易觸礁，徵稅風險仍然很高。特朗普可能會對華關稅政策提高35個百分點，同時對歐洲和亞洲國家徵收10%的額外關稅。

加墨先「中箭」 貨幣急挫 至於加拿大和墨西哥早過中國「中箭」，特朗普的解釋是非法入境者和芬太尼，加元和墨西哥披索兌每美元分別曾挫1.41%及1.57%，兩國表明一旦特朗普加關稅就會報復，加拿大財長勒布朗則補充，加方已向美方表明會合力打擊芬太尼等。

新興市場及美國通脹預測 羅兵咸列舉亞太CEO未來一年擔憂 惠譽對新興市場經濟增長預測