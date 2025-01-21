專家樓評：按揭需求受惠樓市交投回穩

2025年伊始，期望本港樓市有一番新景象。港美減息周期已展開，今年仍有減息空間，相信將有助本港營商環境，帶動經濟進一步復甦，樓市交投將逐步回穩。發展商推盤態度亦趨積極，市場統計今年逾85個新盤有望登場，共涉逾3萬伙。趁着今年開局不久，對按揭市場及息口走勢作一些預測。

去年住宅按揭受樓市交投下跌及轉按市場大幅萎縮影響，數字按年大幅下跌。金融管理局數據顯示，去年首11個月新取用按揭貸款額及宗數為1,626.4億元及36,362宗，比2023年同期的2,259.99億元及47,398宗，分別下跌28%及23.3%，金額創近11年新低，宗數則創1997年有紀錄以來新低。

今年息口或繼續回落，政府最新樓按政策和人才計劃的效果亦將逐漸浮現，料樓市交投將逐步回穩，預計今年新取用住宅按揭將恢復正增長，金額及宗數回升至約2,050億元及45,000宗水平。

估價不足 轉按誘因未增 去年上半年受高息環境影響，資金成本持續高企下，銀行曾收緊按揭步伐及相關優惠，加上樓價回軟，銀行估價趨向審慎，使轉按數字大幅萎縮，去年首11個月轉按金額及宗數只錄得282.68億元及6,811宗，比2023年同期分別大跌70.1%及66.6%，金額創近12年新低，宗數創自2003年有紀錄以來新低。

雖然去年尾個別銀行重啟轉按現金回贈，息口亦有所回落，但樓價由2021年歷史高位回落逾兩成半，早幾年前大部分買家透過高成數按揭上會，如現時想轉按，很大機會面對估價不足問題，加上銀行轉按現金回贈仍然偏低，息率等因素未誘發到業主的轉按意欲，轉按誘因未有大增的情況下，主要由小量加按套現、除名及發展商高成數按揭轉按慳息的業主作支撐，料今年的轉按金額及宗數將繼續低位橫行。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明