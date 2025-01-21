匯通天下：美元走勢料第二季逐步轉弱

日圓今年表現暫時一枝獨秀，美匯指數年初走勢偏強，但日圓兌每美元仍能輕微升值，而上周日本央行副行長冰見野良三的言論似為當局在本周加息鋪路。

估日圓下半年升抵143 日本經濟走勢續支持央行加息，之前提及的沽日圓套息活動完結，增加日圓淡倉的平倉壓力。另日本養老基金和人壽保險公司持有約3萬億美元外國資產，其中約1.8萬億美元或未有安排外匯對沖，加上外資收購日本資產興趣日濃，均增加日圓需求。

另一方面，即使特朗普上任後貿易政策高度不穩，但美日聯盟較大機會使日本擺脫大部分美國實施的關稅措施。參考2018至2019年環球貿易氣氛緊張經驗，當時日圓兌每美元曾多次由110以上急升至103或104水平，部分原因可能是聯儲局為應對貿易戰對美國經濟帶來的負面影響，在2019年6月開始減息，收窄美日息差。

目前環境與2019年相似，美國對各地的關稅政策最終可能令美國經濟承壓。日圓升破156水平後，將上試155的主要阻力，若升穿或上試55天線的154.61及200天線的152.81，6個月後有望逐步升至143水平。

本周另一焦點為特朗普就職，預期他上任後首數天或數周言論偏「鷹」，刺激美匯指數可能再升多1至2%，但屆時將為沽出美元好時機。若關稅實施更為循序漸進，美元估值過高和看好美元倉位平倉，或令美匯指數跌至108附近。

聯儲減息力度或被低估 美元在今年第二季開始料陸續面對各種利淡因素。由於貿易協議或開始明朗化，加上目前市場或仍低估美國減息力度。上周三美國公布去年12月核心消費物價指數（CPI）按年及按月分別僅略低過市場預期0.1個百分點，已令利率期貨對美國今年的減息次數由約1.1次升至1.5次。

長期擁有投票權的聯儲局理事沃勒上周亦表示，若通脹數據續符合預期，當局今年或可減息3至4次，符合過往一直強調僅通脹放緩就足以令聯儲局的減息幅度較市場預期快的觀點。故美匯指數在108以上仍有升勢過度的風險，第二季開始或回落至105或106水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪