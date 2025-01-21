股市估市：「特」難捉摸 防市況無定向

近日全球金融市場焦點放在特朗普上任美國總統上，市場預計他上任後的幾個小時內將發布一系列行政令。這些行政令可能涵蓋移民、經濟、能源，以及外交政策，旨在迅速確立其政府的執政基調，實現他的競選承諾。

回顧特朗普在首個任期內總共發布了220項行政令，包括對主要穆斯林國家公民的旅行禁令，擴大近海水域石油勘探等，遠比拜登政府時期共發布的156項行政令為多。首個焦點是特朗普計劃在上任第一天啟動大規模遣返行動，這將是美國歷史上規模最大的遣返計劃，旨在針對數百萬無證移民。

短線投資氣氛緩和 金融市場方面，主題是關稅問題，「美國製造」的關鍵一步是對來自墨西哥和加拿大的所有進口商品徵收25%關稅，而中國亦將被加徵10%。不過，在上周五特朗普率先與中國領導人通話，討論有關TikTok、芬太尼，以及貿易等議題。外媒引述特朗普稱，這次通話對中美雙方來說都非常好，一改市場早前預期特朗普上場後將大力打壓中國的預期。

再者，特朗普重返白宮前夕，表示將在周一上任後發布行政令，推遲實施禁止中國平台TikTok在美營運的法律問題，TikTok立即恢復在美國營運，投資者預期緊張的中美關係迅即緩和。事實上，市場在上周尾段表現興奮，美元及美債息回落，人民幣亦明顯轉強，並帶動恒生指數昨日升穿多條移動平均線阻力，更曾突破20,000點大關。儘管最終未能收於該水平，但投資氣氛明顯改善。

事實上，恒指在去年11月特朗普當選後走勢一直反覆向下，過程中未受正面消息刺激而出現過像樣的反彈。特朗普就任的初期氣氛明顯緩和了投資者早前過分悲觀的情緒，恒指昨日的反彈可以說是收復「過分悲觀的折讓」，多個板塊股因此上升。

恒指挑戰21000不易 要留意，在去年美國總統大選前，恒指於20,300至21,400點水平整固，投資者當時焦點在於內地推出的經濟「組合拳」效果。市場評估過特朗普會勝選，但他的大勝令投資者當時急於反手部署，減持中港股份，因此損害了恒指走勢。

技術走勢上，恒指在上月10日的大陰燭需要較強的利好消息或較長的時間才完全消化，估計指數重上20,000點不難，但要進一步上試21,000點水平有一定難度。更何況，要記得，特朗普上一個任期是無定向言論，極容易左右大市氣氛，可能今日見他樂觀，明日已變為悲觀，陰晴不定大概是2025年的主題。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）