公居屋市況：朗屏邨減18%賣163萬

公屋二手單位近日都要劈價才有承接，部分成交價「一字頭」已有交易。元朗朗屏邨一個低層單位，放盤僅約4個月，累積減價約18.5%，未補價第二市場成交價163萬元。

祥益謝利官表示，上述為喜屏樓低層14室，實用面積約381方呎，9月初第二市場叫價200萬元放售，減價37萬元售出，呎價約4,278元，新買家為白居二客，比較天水圍居屋放盤後，決定購入上址。

該行黃文樂指，屯門公屋良景邨良賢樓中層8室，實用面積約485方呎，兩房間隔，減價13萬元後，獲區內綠表客以167萬元承接，呎價約3,443元。

馬鞍山公屋單位情況相若。世紀21奇豐胡國強稱，恆安邨恆海樓中層23室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價260萬元，放盤約7個月，減價約16.2%，第二市場成交價218萬元，呎價約4,921元。

雍盛苑已補價198萬轉手 此外，部分已補價自由市場居屋單位，做價跌穿「兩球」。中原蔡天賜表示，粉嶺雍盛苑A座中層21室，實用面積約211方呎，開放式間隔，議價後獲上車客以198萬元購入，呎價約9,384元。

該行劉俊雄稱，屯門居屋悅湖山莊6座高層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，自由市場叫價470萬元，放盤僅約個半月，減價32萬元，區內租客以438萬元購入，呎價約7,449元，低市價約3至8%。