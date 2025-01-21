牛頭角兩地擬改建990伙私宅

政府透過改劃土地用途增加住屋供應，規劃署向區議會提交諮詢文件，計劃將牛頭角兩幅政府用地，改劃作私人住宅發展，合共提供約990伙。市場預計兩幅土地有機會納入下年度賣地計劃中。

文件顯示，其一幅位於彩霞道的地皮，位置毗鄰大型屋苑淘大花園，佔地約3.01萬方呎，為前瑪利諾中學空置校舍，經教育局確認毋須作學校用途，該署按政府中央調配機制檢討土地，並建議作住宅發展。

上址擬議地積比率為9倍，樓宇高度限制為140米（主水平基準以上‧下同），住宅樓面約22.6萬方呎，提供約420伙，料可容納約1,092人，非住宅面積約4.52萬方呎。項目將提供社會福利及零售設施，包括短期食物援助服務隊、長者日間護理中心等。市場初步估值約9.8億至10.3億元，每方呎樓面地價約3,610至約3,800元。

另一幅改劃地皮位於彩興路，毗鄰公屋彩雲邨，地盤面積約4.09萬方呎，現時用作臨時公眾停車場及路政署的臨時維修站，原預留作社會福利設施及電力支站，檢視後建議轉用作房屋發展。

地積比率同為9倍，建築物高限175米，住宅樓面約30.68萬方呎，預計單位量約570伙，容納約1,482人，非住宅面積約6.14萬方呎，提供嚴重智障人士宿舍暨展能中心等社福及零售設施。市場初步預計樓面呎價約2,600至2,850元，折合估值約9.6億至約10.5億元。

彩霞道用地估值較高 華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，上述兩個擬議改劃地盤均屬中小型發展，對發展商具有吸引力。其中，毗鄰淘大花園的彩霞道用地位處成熟社區，附近有大量食肆及商業設施，可步行至港鐵站，估值相對較高。