細價樓損手不絕

泓碧一房冧價42% 城‧點蝕118萬 細價樓入場門檻較低，向來為買家上車目標，但近年二手樓價愈跌愈有，該批業主都成為輸家。馬鞍山泓碧有一房單位，劈價至項目新低價372萬元沽出，近5年半期間單位帳面貶值約42.2%。屯門城‧點都有同戶型單位，以438萬元轉手，原業主持貨逾7年，帳面虧蝕約118.8萬元離場。

美聯楊震霆表示，上述為泓碧H17座高層B室，實用面積約273方呎，去年11月叫價500萬元放售，已屬蝕本價，終累減128萬元沽出，新買家為投資客，呎價約13,626元。原業主於2019年8月以約643.6萬元一手購入單位，現沽貨帳面大幅虧損約271.6萬元，料為項目蝕幅最大轉手個案。

屯門半新盤都連錄損手交易。美聯梁浩文指，城‧點高層J室，實用面積約310方呎，屬一房戶設計，成交呎價約14,129元。原業主於2017年一手購入上址，帳面貶值約21.3%。

䨇寓傳每呎$10665破底 市場消息透露，同區䨇寓北翼高層E室，實用面積約361方呎，同屬一房間隔，市傳以385萬元售出，呎價約10,665元。呎價料屬屋苑歷來低位。原業主於2016年底一手買入，帳面跌價約56.8萬元，貶值約12.9%。

部分傳統細價上車盤，近日都錄勁蝕個案。市場消息稱，粉嶺中心F座一個中層單位，實用面積約368方呎，市傳以368萬元成交，呎價險守一萬元關口。原業主於2020年底購入，持貨逾4年帳面蝕150萬元，樓價蒸發約29%。

市區屋苑方面，消息指，紅磡東海雅園高層兩房單位，實用面積約382方呎，市傳以430萬元售出，呎價約11,257元。據了解，原業主於2018年二手購入上址，持貨逾6年帳面蝕150萬元，期內貶值約25.9%。同區悅目中層單位，售價640萬元，逾6年帳面蒸發195萬元或約23.4%。

利嘉閣徐錦榮稱，奧運站凱帆軒3座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，原先叫價720萬元，經議價後以695萬元成交，呎價約14,850元。據悉，原業主於2019年以約840萬元買入，逾5年帳蝕145萬元，貶值約17.3%。

太古城則王高位跌三成 此外，藍籌屋苑放盤都要減價才錄成交。中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城齊宮閣中層D室，實用面積約580方呎，屬屋苑兩房則王間隔，望內園景，有裝修，早前叫價880萬元放售，剛以840萬元沽出，累減40萬元或約4.5%，呎價約14,483元，新買家為用家。資料顯示，同座較低層的同室單位，於2021年曾以1,198萬元登記轉售，同類型單位做價期內下挫約29.9%。

細價上車單位蝕讓成交