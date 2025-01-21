簡訊一覽
●新華保險(01336)預期去年淨利潤239.58億至257億元，按年增長175至195%。
●瑞銀於1月14日在場內減持中國平安(02318)470.48萬股，每股均價約41.56元，持股量由10.03%降至9.96%。
●碧瑤綠色集團(01397) 公布，繼早前獲得多項私人住宅屋苑合約，提供智能廚餘回收機及維護服務後，近期再度取得香港政府環境保護署批出的智能廚餘回收機及智能磅兩份服務合約。
●香港中華煤氣(00003)與環球能源簽署合作備忘錄，共同拓展綠色甲醇船用燃料的供應和分銷業務。是次戰略性合作，旨在整合雙方生產及物流能力，務求為亞洲各大港口及區域港口的船舶提供全面的供應及加注服務，並為亞洲各地建立完善綠色甲醇供應網絡。
●中信股份(00267)預期去年淨利潤，將較2023年度的575.94億元人民幣，增長約1%。
●中國電信(00728)上月移動用戶4.24億戶，當月淨增用戶82萬戶，全年累計淨增用戶1,675萬戶。其中5G套餐用戶3.51億戶，月淨增用戶211萬戶，全年累計淨增用戶3,282萬戶。
●兗礦能源(01171)去年商品煤產量及自產煤銷量分別按年增7.22%及6.68%；單計去年第四季度增幅分別為2.94%及0.52%。
●五礦地產(00230)去年錄合約銷售額約70.2億元人民幣，按年跌37.9%。
●招商局置地(00978)去年合約銷售總額約424.62億元（人民幣‧下同），按年增約10%；去年第四季合約銷售總額約144.35億元，按年增約20.83%。
●東瀛遊(06882)宣布派特別股息每股6仙。
●快餐帝國(01843)宣布，以代價778.55萬新加坡元，另加商品及服務稅70.06萬新加坡元，收購新加坡10 Anson Road的辦公場所自用，佔地面積393方米。
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