九成在歐美企憂雙邊經濟關係惡化

特朗普正式就任新一屆美國總統，就連美國企業都感到不安。歐盟美國商會調查顯示，在歐洲開展業務的美國企業，九成相信未來幾年跨大西洋經濟關係將惡化，主因新任美國總統的關稅等預期政策所致。最矚目是該商會逾160會員不乏超級大品牌，包括蘋果公司（Apple Inc.）、投資銀行高盛、Facebook母公司Meta等。

調查於1月6至14日進行，收到58份由美資控制的成員回應。當中三分之二受訪企業預計美國政策將在未來幾年損害其在歐洲的業務。約52%表示，預計歐盟政策會產生負面影響。84%受訪者將關稅及貿易政策列為美國和歐洲合作的重中之重，其次是供應鏈的韌性及能源轉型。

德上月PPI遜預期 絕大多數公司表示，歐洲對其營運至關重要，並呼籲歐盟及美國聯合起來減少監管、降低貿易壁壘並加強監管合作。在環保議題方面，四分之三受訪企業表示，「非常」或「極度」支持巴黎氣候協議，但預計特朗普將退出該協議。只有2%受訪企業不支持該協議。

其實就算美國不加關稅，歐洲經濟亦難以看好。其中歐元區最大經濟體德國公布去年12月生產物價指數（PPI），按年升0.8%，遜市場預期的1.1%，前值為升0.1%；按月則跌0.1%，也遜市場預期和前值的升0.3%和0.5%。

英住宅放盤叫價升 不過，港人移民熱門地點英國，今年開局似乎較佳。當地最大地產代理網站Rightmove公布，在去年12月8日至今年1月11日大約一個月計，英國新放盤住宅單位叫價按月由前值跌1.7%轉為升1.7%，為2020年以來同月最大升幅；按年升1.8%，前值為升1.4%。一般住宅叫價平均約36.61萬英鎊（約347.57萬港元），較去年5月的高位低9,000英鎊。

同期放盤量按年升11%，聯絡地產代理量升9%，成交量升11%。該網站發言人表示，按揭利率維持高位，以及本年4月起便宜單位也要徵收印花等問題都構成挑戰，令提前減息以維持市場動力的呼聲愈來愈高。