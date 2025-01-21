大行指電池需求改善 撐買贛鋒天齊

料今年鋰價保持穩定 滙豐不否認，今年鋰仍可能供過於求，但認為鋰價再下跌或引發新一輪減產，澳洲鋰輝石供應量可能下降1至4%，預料今年供應增速將放緩至11%，並對第二季的需求更為樂觀，拉勻計今年鋰價將保持穩定。

該行雖把贛鋒和天齊的目標價分別調低至31元和34元，但仍較昨日收市價高44.85%及39.63%，評級為「買入」，並認為贛鋒自有上游項目產量增加能逐步降低平均成本，而天齊在澳洲礦山Greenbushes將繼續成為世界上成本最低的項目之一。

提到天齊，該企昨開市前稱，其持有51%股權澳洲附屬公司TLEA，分別於2016年和2017年啟動「年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰」和「第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目」。集團編製2024年年報過程中，正在結合最新情況對上述海外氫氧化鋰項目進行減值測試，並就相關訊息與TLEA管理層進行持續溝通確認，暫未就相關減值測試假設及結果形成最終結論；一旦確定會對其進行計提資產減值撥備、對集團2024年度經營業績造成較大影響，將及時公告。