四成日企擔心特朗普上台對經濟負面

美國政府換屆後，特朗普掌權下的美國經濟及外交政策勢必影響全球。日本帝國數據庫（Teikoku Databank，TDB）調查顯示，2025年日本企業選擇的熱門關鍵字中，「特朗普2.0」比例達到87.4%，排名第一，其次為「物價上漲」（80.9%）及「薪酬上漲」（74.8%），反映出當前企業最關注的是地緣政治環境變化，以及國內的通脹壓力。在TDB的另一項調查中，有43.9%受訪企業認為特朗普上任對日本經濟有負面影響。

TDB的調查指出，有日本鋼鐵生產企業擔心特朗普上台後，其位於墨西哥的海外子公司會受到關稅影響；同時亦有不少企業擔心美國政府的新政策會對全球經濟造成間接影響。綜合而言，除了超過四成企業覺得日本經濟會受負面影響外，有38.3%表示不知道；7.4%受訪企業覺得沒有影響；認為有正面影響的佔10.4%，主要是期待股市上漲和日圓轉升。

Yen回穩 市場估加息 事實上，日圓近期走勢確實有回穩迹象，日圓兌每美元曾見155.71，相當於每百日圓兌4.9971港元。三菱日聯摩根士丹利證券策略師杉崎弘一表示，由於預期美國與日本的息差將會收窄，故看好日圓表現；並指隨着美國通脹持續回落化為現實，只要特朗普上台後不立即宣布提高關稅，那麼美國聯儲局進一步減息以及日本央行加息預期，將會推動美日息差縮窄。

由於市場對於美國政府的預期仍然充滿不確定，所以會一定程度上打壓日圓套息交易的需求，同樣可以支撐日圓表現。日本央行將於周五（24日）公布議息結果，市場預期加息機會較大。

南韓削今年經濟預測 另邊廂，南韓則因為國內自身原因而拖累經濟表現。南韓央行表示，今年南韓經濟增長預測可能會從1.9%下調到介乎1.6至1.7%，因去年底發生的戒嚴事件令政治不確定性加劇，並打擊經濟信心。該行認為，政治因素及市場信心受損對經濟增長的負面衝擊約為0.2個百分點。

南韓央行將於下月25日公布最新經濟展望報告，調整將視乎國內政治情況、政府推出的經濟刺激政策，以及美國新政府的經濟政策等。