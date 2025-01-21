比亞迪遭沽空機構狙擊

這家仍然活躍的沽空機構，對比亞迪最大的疑問在於流動負債中「其他應付款」飆升，去年6月底達到1,574.96億元，兩年間飆升1.5倍，但細節披露不足，「不論如何包裝（Structured），它顯然屬於融資」，打算搞清楚比亞迪這種大企業財務的投資者，卻會發現這些應付帳款的性質不明，「風險在於你不知道條款」。

小鵬MONA累交付逾6萬輛 該機構相信，「其他應付款」應該包括供應鏈融資。它指的是供應商把向客戶發貨後，把應收帳款轉讓給金融機構或法律上變更為金融機構的應收款，從而提早收取貨款，換言之未結清供應商的企業實際上欠了金融機構的錢。

更明顯反映比亞迪向供應商賖帳的「應付帳款及票據」，去年6月底高達2,097.76億元，比2022年6月底也攀升超過一倍，跟生意愈做愈大有直接關係，所以總負債也隨之急升，亦不時引起外界討論。

騰勢汽車原為比亞迪和前稱戴姆勒（Daimler）、現稱平治汽車集團（Mercedes-Benz Group）合作的品牌，去年9月已轉為比亞迪全資擁有。

平治促歐盟招華企設廠 平治主席康林松（Ola Kallenius）直言，中國是全球汽車供應鏈不可或缺的一環，敦促歐盟面對中國要求撤銷電動車關稅時，以中國車企在歐洲設廠作為籌碼。

歐盟大搞保護主義，歸根究柢是當地車市不容樂觀。德國獨立汽車分析師施密特（Matthias Schmidt）估計，西歐今年電動車銷量有望反彈40%至270萬輛，於新車銷售的滲透率會突破20%，但康林松稱，需求不足以令車企以較高毛利率售車，又透露今年集團旗下平治品牌新車型絕大部分都是純電。

比亞迪股份負債狀況