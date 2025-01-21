美匯估值過高 星展憂跌至105

特朗普即將上任美國總統，星展銀行表示，美匯指數未能延續非農就業數據公布後的上漲動能。由於美元估值過高，而且長倉擁擠，下行壓力明顯大於上漲空間。若特朗普於就職日沒有公布大範圍大力度的加關稅政策，美匯指數將面臨跌向105至107的風險。

該行高級投資策略師何玓倫預計，美國聯儲局今年內將減息兩次，每次各0.25厘。同時提到，近期美元匯價急升，已反映特朗普政府「美國優先」政策的影響，認為美元將是今年表現最好的貨幣之一。相較之下，人民幣兌每美元匯價較弱，但相信中國政府會「維穩」，以支持國內消費和經濟。

增持美股 續看好科企 資產配置方面，星展銀行投資總監侯偉福表示，若特朗普兌現其選舉承諾減稅，有望提升美國企業的利潤率，維持「增持」美股，並繼續看好美國科技股，因其有長期增長潛力，而且比全球股市在過去10年的貝塔值高1.4倍，相信投資者回報可觀。

不過，他提到，為應對特朗普實行擴張性政策，對股票持倉的看法由「減持」上調至「中性」。其中，歐股維持「減持」；亞洲（日本除外）股市維持「增持」，但須「揀過」，因現時相對發達市場折讓34%；日股則評級「中性」。

新加坡銀行偏好中資股 另邊廂，新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，在日本除外的亞太區股市當中，維持「高配」中港股市。儘管有潛在關稅影響，但相信內地的支持經濟政策可緩衝有關影響，問題是刺激措施的出台時間與額度均存在不確定性。

她預計，首季中資股表現會受中美關係緊張與關稅影響，加上3月兩會前的內地政策真空期，呼籲投資者採取防守性策略，偏好高息股如中資電訊、能源及內銀股，因內地機構投資者尤其是險資特別關注這類股份。內地於春節前流動性普遍較緊張，故不排除短期會迎來中國人民銀行適度減息。