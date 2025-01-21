亞太首季空運貿易料改善

香港空運貿易的最新數據顯示，儘管美洲面臨挑戰，歐洲輕微復甦，2025年第一季的空運貿易展望略有改善，尤其是亞太地區。此外，45%本地空運用家認為中東地區較有機遇。

由DHL委託進行調查而發布的DHL香港空運貿易領先指數顯示，今年首季整體空運指數按季反彈1.2點至36.4點，主要是入口指數上升2.9點至36.9點所帶動，而出口/轉口指數則維持平穩於36.1點。

亞太地區指數強勁復甦，達40點，按季升6點，其中中國指數按季大幅上升10點至本季的42點，為亞太地區整體增長的主要動力，抵銷了美洲指數的顯著跌幅，這反映以美洲為主要市場的空運用家正面臨更複雜且不明朗的貿易環境。日本指數反彈4點至38點；其他亞太地區指數升5點，主要由入口方面顯著上升11點所帶動。

儘管只有少於十分之一的本地空運用家表示，去年傳統旺季（感恩節及聖誕前夕）的表現較預期好，但有近四分之一的空運用家預期今年農曆新年前夕的訂單會較往年多。

特朗普昨日就任新一屆美國總統，中美關係及美國貿易環境仍存在不確定性。調查結果顯示，76%本地空運用家表示現階段會密切關注局勢，暫未採取任何措施，而21%則表示會開拓其他市場。

45%認為中東具機遇 對於新市場的機遇，45%本地空運用家認為中東市場具有發展潛力，其次為東歐（33%）及拉丁美洲（31%）。此外，76%本地空運用家願意參與減少碳排放，當中，12%受訪者願意額外承擔多於11%的物流成本以達成目標。

網上零售業務指數錄得顯著增長，由40.5點升至45.9點；空運用家料銷售量及產品種類方面有所增長，而緊急訂單方面則維持平穩。