阿里速賣通擴非洲市場 將增埃及等本幣支付

訂單最快10天內送達 全球速賣通去年已經支持肯亞的M-Pesa和尼日利亞的Opay、verve銀行卡等移動支付方式。據悉，過去一年，該公司在非洲區域持續投入。肯亞、尼日利亞、摩洛哥等國家的訂單最快可以在10天內送達。

此外，在埃塞俄比亞等國設置國家展廳，批發類客戶可以直接到展廳選品和下單。同時，全球速賣通將與非洲電訊業者和支付業者等緊密合作，提供客制化的電商一體化解決方案。

另一方面，內媒引述查查平台的公開訊息，國家人工智能產業投資基金合夥企業於上周成立，出資額600.6億元人民幣，合夥人為國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司（大基金三期）和國智投（上海）私募基金管理有限公司，其主要從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。