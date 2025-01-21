人行LPR不變 A股續揚 人幣一個月高

在美國總統特朗普就職前夕，中國人民銀行選擇按兵不動，如市場預期維持一年及5年期以上貸款市場報價利率（LPR）不變，人民幣計價的內地股市及匯率走勢昨雙雙企穩。分析指，特朗普就職後第一波政策及中美之間的早期談判，很可能對人民幣走勢發揮主導作用。

鄒瀾傳升任副行長 人行於周日提早出手穩定市場信心，指近日與中國證監會聯合召開股票回購增持再貸款座談會，揚言進一步發揮政策工具穩定資本市場作用。「一行一會」又指，去年A股公司披露回購增持計劃近3,000億元（人民幣‧下同），政策工具實施以來，已有超過300家A股公司發布使用銀行貸款。另市傳人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾將升任副行長，成為人行最年輕的副行長，最快或於本周宣布。

7天期逆回購1230億 雖然LPR連續3個月持平，但人行昨進行1,230億元的7天期逆回購操作，單日再淨投放982億元，帶動滬深股市3大指數連升3日，包括滬綜指昨再升0.08%，至3,244點；深成指及深圳創業板指數更漲0.94%及1.81%，收報10,256點及2,104點，均為年內收市高位。兩市主板全日成交額達1.18萬億元，按日亦增約4%。

市場關注因外部衝擊而可能承壓的人民幣，無論在岸及離岸價，昨雙雙做好。上午由官方開出的人民幣中間價報7.1886兌每美元，按日升3點子之後，在岸價下午4時30分收報7.3161，按日升123點子；離岸價昨晚更漲逾800點子，收復7.3水平，高見7.2632，創逾一個月高位，每百港元兌約93.5元，亦為逾兩周來首次升穿94元關口。

荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林昨指，儘管美元在特朗普當選後走強，但人行致力使人民幣保持穩定。人民幣的挑戰可能正在前方，特別是一旦美國對華加徵關稅並開始發揮作用，按該行的基準情景預計，今年人民幣兌每美元波動區間介乎7至7.4算，而3月初的兩會將明確今年內地政策方向和力度，很可能成為未來的另一個重要催化劑。