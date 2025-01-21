萬科AH股境內債價齊漲

30億中期票據料過關 萬科首席執行官兼總裁祝九勝主動闢謠後，上周五該企已就一筆境內中期票據「22萬科MTN001」公布，應於下周一（27日）兌付中期票據，涉資約30.88億元（人民幣‧下同）。按照常規，兌付公告意味着該中期票據順利過關。加上深圳政府部門似乎高度關注事態發展，有指金融機構已在協調萬科融資延期方面發揮作用之餘，官方擬為萬科引入新的審計機構及財務顧問，對公司旗下地產項目及資產進行梳理。雖然上述討論據報處初步階段，仍可能有變，但不排除政府開始為下一步行動鋪路。

有別於國際評級機構穆迪上周調低萬科的企業家族評級（CFR）、惠譽及標普全球昨亦削減萬科系的評級做法，滙豐研究指，萬科的流動資金壓力或持續，但預期承保銀行不會在年底前將萬科風險敞口計入不良貸款。該行指，內地支持房地產市場16項措施已延長至2026年，為銀行支持開發商提供更多支持。

假設萬科的貸款利率每降低一個百分點，該行預料，內銀的稅前收入將會損失18億元。據該行的熊市情景預測，如果銀行對萬科的敞口須降級，香港銀行體系的不良貸款比率將會增加46個百分點，達到2.45%；內地的不良貸款比率亦將增至1.64%，但整體影響在可控範圍內。

受消息刺激，萬科AH股周一股價午後升幅擴大，A股收報6.85元，升3.32%；該企H股升勢更強。同時，萬科在深交所掛牌的3隻境內債券曾漲逾20%而觸發臨時停牌，其中「22萬科07」全日仍收漲22.21%。「21萬科02」昨晚發付息公告，指周三將支付利息。

萬科股價走勢