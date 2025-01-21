滙豐可遙距開內地人幣戶口

滙豐香港公布，合資格個人客戶昨起可透過香港分行提供的見證開戶服務，遙距申請開立滙豐中國大灣區人民幣II類結算戶口。相關服務容許客戶將內地手機電子支付應用程式，連繫至滙豐中國大灣區人民幣II類結算戶口，以提升整體銀行服務體驗，並使消費流程更為順暢迅速。

據公布，年滿18歲、持有香港永久性居民身份證及回鄉證等有效證件的客戶，均可預約前往22間指定的香港分行辦理見證開戶手續，開立該戶口費用全免，亦沒有最低結餘要求，客戶每日最多轉入、存入及向商戶付款一萬元（人民幣‧下同），全年上限20萬元，而客戶可使用香港滙豐流動理財應用程式或網上銀行即時轉帳至該戶口。

高鐵站理財中心開幕 滙豐最近一項關於港人在內地付款習慣的調查顯示，內地的手機支付應用程式是受訪者最常使用的付款工具之一，佔總交易宗數28%；約三分之二受訪者認為，持有內地銀行戶口會使旅遊更為便利，並有超過一半的受訪者表示有興趣在中國內地的銀行開立II類戶口以連接內地手機支付應用程式，惟當中近70%人卻不願專程到內地辦理開戶。

另一方面，滙豐首間個人理財中心昨日於香港西九龍高鐵站正式開幕，該佔地1,000方呎的個人理財中心，會一星期7天營業，除了配備自動櫃員機讓客戶處理現金及基本交易外，中心亦有專業團隊為客戶提供包括開戶、保險、理財產品查詢，以及銷售的非現金銀行服務。該行亦擬於今年首季在啟德體育園內設立一間全新旗艦分行。

適逢今年滙豐在港成立160周年，預計今年3月於中環滙豐總行大廈內將開設旗艦分行，為滙豐卓越尊尚客戶提供嶄新優越服務。去年第三季，香港滙豐流動銀行應用程式50歲及以上的活躍用戶人數，按年上升20%，反映數碼銀行服務已逐漸成為該年齡層客戶的生活日常。