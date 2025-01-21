投資推廣署去年引進539企創新高

香港積極「招商引資」，投資推廣署去年共協助539間公司於香港成立或擴張，按年增加逾41%，創歷史新高。署長劉凱旋表示，該批企業為香港創造6,864個職位，總投資額677億元，分別按年增加逾67%及約10%，為香港帶來的收益可觀。

創科公司佔22%最多 當中，一半企業來自內地，其次是美國，佔約一成，法國及英國各佔5%。她提到，不少視香港作為「跳板」，而部分法國公司是提供基建、工程設計服務，隨着香港陸續有大型項目及基建工程落實，包括北部都會區發展，有助吸引更多海外企業來港。以行業劃分，最多是創新科技，佔22%；其次是金融服務及金融科技；第三是家族辦公室。

奉行美國優先的特朗普正式展開第二個任期，劉凱旋坦言，中美關係仍不明朗，但美企態度務實，並視亞太區、大中華區為新的增長點，除非特定行業因美國政府不准許之外，相信美國企業未來會持續來港，署方今年會繼續積極「搶企業、搶人才、搶資金」。

她又指，環球經濟狀況始終不明朗，有不少公司謹慎投資及招聘，但署方會繼續推廣、宣傳，並支持落戶香港的企業。該署將優先引進能為香港創造可觀經濟效益及優質投資的企業，亦在傳統市場重點引入新興產業，助力香港發展文化、創意和科技等具優勢的新產業。同時，除了深耕傳統歐美市場外，會因應市場變化，積極開拓新興市場，進一步加強在「一帶一路」沿線地區的推廣工作，特別是東南亞國家聯盟和東歐，協助當地企業藉香港拓展區內業務。

招商引資3年KPI望達標 據2022年施政報告定下績效指標（KPI），該署在2023至2025年協助共1,130間企業來港。該署已在2023年協助382間企業來港，劉指現時按比例已達到指標，儘管環球經濟及地緣政治仍具不確定性，但預期今年可維持正面勢頭，有信心招商引資的企業數目進一步增加，以完成3年KPI。她並強調，除企業自身投資外，落戶香港後，會帶動專業服務需求，而相關人員及家人到港居住，可帶來連鎖效應，並有助經濟發展。