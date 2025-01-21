阿里上季收入看增一成 股價飆4.7%
內地大型科網公司即將公布上一季度業績。其中日資券商野村指，阿里巴巴(09988)截至去年12月底止第三財季的電商業務可能加快增長，預計整體營收按年增長一成，較市場預測高出3%，主要受惠於公司的雲端運算增長勢頭強勁等，故維持給予「買入」評級。阿里昨日曾漲6.62%，收報84.55元，升4.7%。
野村預計，上季阿里電子商務或出現增長加快局面，客戶管理收入（CMR）料升6%，高於前值的2.5%，以及市場預期的5%，這受惠於付費交易總額（GMV）或漲5%和佣金率不斷上升。集團合併除息、稅及攤銷前盈利（EBITA）或按年增1.7%，略高於市場預期的1.5%。其中淘寶和天貓集團的營收或升4%，EBITA持平。
百度核心營業利潤恐挫28%
該行同時看淡百度集團(09888)，指其截至去年底止第四財季，獲利可能不如預期，營收可能按年減2%。百度上季廣告收入或按年減少8%，較去年第三季的減5%擴大。同時認為百度核心第四季非通用會計準則（Non-GAAP）營業利潤或按年少28%至45億元（人民幣‧下同），低於市場普遍預期的54億元。
另一電商巨頭京東集團(09618)獲中金唱好，預期京東上季收入及利潤表現亮眼，收入按年增9.4%至3,349億元，Non-GAAP淨利潤至97億元，對應淨利潤率2.9%。其中，京東零售營業利潤預計為88億元，經營溢利率升至3%，主因毛利率受惠於內地補貼政策及公司持續改善內部營運。該行續予京東「跑贏行業」評級及目標價51.4美元。
花旗將京東第四季營收及Non-GAAP淨利潤預測，分別上調3.9%及27.5%，以反映電子產品銷售增長強於預期。內地「以舊換新」計劃帶來正淨利潤率及強勁的經營槓桿，淨利潤預測上調27.5%，利潤預測為98.3億元，高於此前預測的77億元。京東昨收報157.4港元，升7.29%。
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