阿里上季收入看增一成 股價飆4.7%

野村預計，上季阿里電子商務或出現增長加快局面，客戶管理收入（CMR）料升6%，高於前值的2.5%，以及市場預期的5%，這受惠於付費交易總額（GMV）或漲5%和佣金率不斷上升。集團合併除息、稅及攤銷前盈利（EBITA）或按年增1.7%，略高於市場預期的1.5%。其中淘寶和天貓集團的營收或升4%，EBITA持平。