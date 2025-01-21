騰訊撤回微信藍包商標申請

目標價遭調低至540元 天眼查知識產權訊息顯示，騰訊科技（深圳）於去年申請註冊多枚「微信藍包」、「藍包」商標，國際分類為科學儀器、廣告銷售、金融物管等。惟商標流程訊息顯示，近日上述商標被撤回註冊申請，當前為無效狀態。據悉騰訊主席馬化騰曾表示，希望外界不要對這個功能過度吹捧。

話雖如此，騰訊「踩過界」意圖進軍電商行業的野心已相當明顯。滙豐環球研究的報告指出，電商業務可能仍將是騰訊的中長期增長動力。報告提到，去年微信小商店的商品交易總額（GMV）按年增長92%，近期又推出送禮物功能；致力於提升高質量內容以帶動流量，並通過簡化流程吸引更多商戶加入。

滙豐將騰訊的目標價由570元下調至540元，但維持「買入」評級，又指近期該公司因為遭美國國防部列入中國軍事公司名單後股價大幅回落後，其估值已變得更具有吸引力。

高盛撐內地遊戲業防守強 除了電商業務外，騰訊的「老本行」遊戲仍同樣獲大行看好。高盛認為，在今年宏觀環境及政策不確定之下，預期內地遊戲行業仍是具防守力的投資選擇，作為業內龍頭的騰訊憑藉強大的產品線拓展海外市場，有望實現高於行業平均增長。