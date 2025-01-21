大窯擬下半年港上市 籌39億

港股過去幾年曾經歷「新股荒」危機，惟自去年開始逐步走出困局。市傳中國飲品製造商大窯擬最早會於今年下半年在香港公開招股，集資最多5億美元（約39億港元）。

安井歌爾微電子申港IPO 大窯官網資料顯示，公司成立於上世紀80年代，是內蒙古地區較早的一家飲品企業，現時公司在內蒙古、寧夏、遼寧、吉林、安徽、陜西及山東投資建設7大生產基地，並進軍俄羅斯、東南亞、歐洲、南韓及日本等地區開展出口業務。

初步招股文件顯示，2023年安井是內地最大速凍食品公司，市場份額為6.2%。去年首9個月，安井收入按年升7.7%至109.95億元（人民幣‧下同），增長比2023年全年顯著放慢，儘管毛利率按年擴0.5個百分點至22.1%，營銷、管理等費用上漲下，純利按年倒退6.7%至10.47億元。

另歌爾微電子去年首3季收入有32.66億元，按年增52.1%；淨利潤有2.42億元，升8.03%。該企是智能傳感交互解決方案提供商，中金、中信建投國際、招銀國際及瑞銀為聯席保薦人。