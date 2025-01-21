中美迎轉機 港股5連揚
曾越兩萬關 北水掃貨22日逾半年最長
隨着特朗普正式就任第47任美國總統，中美兩國暫時均向對方「以禮相待」，事關特朗普上周五率先與中國領導人進行通話，雙方均示意須建立戰略溝通渠道和擴大合作空間。市場隨即憧憬中美關係有改善迹象，港股連升5個交易日，累計升1,051點或5.57%。恒生指數周一收市再升341點或1.75%，報19,925點，同時南下「北水」錄得逾半年來最長淨流入，是連續第22日買多過賣，昨日金額有13.47億元，累計淨流入1,652億元。
恒指周一高開220點，報19,804點，甫開市就重上50天線約19,727點，之後升幅曾經擴大至509點，見20,093點的全日高位，且創今年開局以來新高，但其後因內地股市升勢回順而升幅收窄。
美團年夜飯預訂增 股價漲
此外，科技指數昨日顯著跑贏恒指，升116點或2.59%，收報4,595點。其中，美團(03690)股價連升5日，收市再升5.21%，報155.5元，是升幅第3大藍籌。該企發布最新數據顯示，今年年夜飯線上預訂量按年增長3.05倍。截至上周四，平台上「年夜飯預訂」及「年夜飯餐廳推薦」相關搜索量按月提升2.56倍。
祈連活：聯匯最適合香港
另邊廂，有「聯匯之父」稱譽的經濟學家祈連活（John Greenwood）在接受香港智庫Chartwell Institute訪問時表示，雖說有意見認為強美元會對香港經濟構成影響，但聯繫匯率制度仍是香港保持穩定的最佳選擇。他指聯繫匯率制度安然度過多次危機，包括2008年金融危機、中美緊張局勢和亞洲金融危機，足證其韌性。
他又認為，觀乎聯繫匯率制度實施41年以來，香港的平均通脹處於偏低水平，由於人民幣仍未能自由兌換，所以一旦港元與人民幣掛鈎，或會有聲音認為香港和內地的金融發展趨於一致。另類似新加坡的浮動匯率制度也不適合香港，因制度容易受投機和外部衝擊影響。
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