產經

中美迎轉機 港股5連揚

恒指昨日曾升見20,093點，創今年開局以來新高。（中新社圖片） 恒指昨日曾升見20,093點，創今年開局以來新高。（中新社圖片）
恒指昨日曾升見20,093點，創今年開局以來新高。（中新社圖片）
曾越兩萬關 北水掃貨22日逾半年最長
隨着特朗普正式就任第47任美國總統，中美兩國暫時均向對方「以禮相待」，事關特朗普上周五率先與中國領導人進行通話，雙方均示意須建立戰略溝通渠道和擴大合作空間。市場隨即憧憬中美關係有改善迹象，港股連升5個交易日，累計升1,051點或5.57%。恒生指數周一收市再升341點或1.75%，報19,925點，同時南下「北水」錄得逾半年來最長淨流入，是連續第22日買多過賣，昨日金額有13.47億元，累計淨流入1,652億元。
恒指周一高開220點，報19,804點，甫開市就重上50天線約19,727點，之後升幅曾經擴大至509點，見20,093點的全日高位，且創今年開局以來新高，但其後因內地股市升勢回順而升幅收窄。
美團年夜飯預訂增 股價漲
此外，科技指數昨日顯著跑贏恒指，升116點或2.59%，收報4,595點。其中，美團(03690)股價連升5日，收市再升5.21%，報155.5元，是升幅第3大藍籌。該企發布最新數據顯示，今年年夜飯線上預訂量按年增長3.05倍。截至上周四，平台上「年夜飯預訂」及「年夜飯餐廳推薦」相關搜索量按月提升2.56倍。
大摩焦點股騰訊領展上榜
重磅藍籌同樣表現向好，滙豐控股(00005)再創52周高位，升0.96%，收報78.35元；香港交易所(00388)也升2.08%，收報293.6元。
一眾生物科技股昨日也見反彈。藥明康德(02359)是升幅第二大藍籌，收升7.22%；同系的藥明生物(02269)和藥明合聯(02268)分別升4.12%和5.03%。不過，國際油價偏軟，中國海洋石油(00883)挫2.65%，是表現最差藍籌；中國石油(00857)也跌1.76%。
美資投行摩根士丹利發表亞太區市場策略報告，列出亞太區（撇除日本）焦點股名單，其中在港股中，包括藍籌騰訊控股(00700)和領展房產基金(00823)均有份上榜，但剔出紫金礦業(02899)。
祈連活：聯匯最適合香港
另邊廂，有「聯匯之父」稱譽的經濟學家祈連活（John Greenwood）在接受香港智庫Chartwell Institute訪問時表示，雖說有意見認為強美元會對香港經濟構成影響，但聯繫匯率制度仍是香港保持穩定的最佳選擇。他指聯繫匯率制度安然度過多次危機，包括2008年金融危機、中美緊張局勢和亞洲金融危機，足證其韌性。
他又認為，觀乎聯繫匯率制度實施41年以來，香港的平均通脹處於偏低水平，由於人民幣仍未能自由兌換，所以一旦港元與人民幣掛鈎，或會有聲音認為香港和內地的金融發展趨於一致。另類似新加坡的浮動匯率制度也不適合香港，因制度容易受投機和外部衝擊影響。
美團股價連升5個交易日。美團股價連升5個交易日。
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北水持續淨流入港股北水持續淨流入港股
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