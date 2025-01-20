專家樓評：港銀樓按業務漸趨積極

傳統上，各大銀行都會於年頭積極爭取按揭生意，踏入2025年一如坊間預期，銀行延續去年第三、四季對按揭業務趨向積極的走勢，繼續加碼為按揭客戶提供更多優惠。事實上，去年第四季起甚至有銀行恢復向轉按客戶提供現金回贈。須知轉按市場淡靜已久，如今再獲銀行關注，可見今年按揭市場有望復甦。

美國聯儲局去年9月起合共減息3次，每次本地銀行均有跟減。雖然各大銀行的最優惠利率（P息）可能有些微差別，但基本上其實際按息均為3.5厘左右，例如滙豐銀行之實際按息目前為5.25厘（P息）減1.75厘，即3.5厘；交通銀行為5.5厘（P息）減兩厘，同樣是3.5厘。如果銀行同業拆息（HIBOR）今年繼續回落，以致一眾業主不用供鎖息上限的話，絕大部分按揭計劃的息率都會是HIBOR加1.3厘，基本上沒有分別。

那麼是否代表買家隨意選數間銀行申請便可？這倒未必。各大銀行按揭計劃的差異主要體現於向新做按揭或轉按客戶提供的現金回贈及其他優惠，如有沒有提供高息戶口。去年第三季起銀行始為新做按揭提供0.15至0.3%的現金回贈，至去年12月初滙豐銀行終加入戰團，提供最高0.2%現金回贈。

中小行提高回贈搶專才客 滙豐出手後，其他中小型銀行如東亞銀行、交通銀行和招商永隆銀行再度加碼回應，將回贈比率進一步提升至最高1%，其中東亞銀行更為優才計劃來港人士提供0.5%額外回贈，即最高達1.5%回贈，務求搶佔內地專才市場。

如買家的策略以現金回贈為最首要目標，大細行之間的現金回贈金額差距可以高達數萬元。以一個700萬元、七成按揭的單位為計，銀行回贈0.3%即是14,900元，而1%回贈即是49,000元，差額高達34,100元，相當於一個半月的還款額。

當然，中小規模銀行因為人手和分行數目較小，買家要預留較長的審批時間，以免成交前夕「甩轆」。此外，買家還要留意銀行有沒有提供其他優惠如按揭掛鈎存款戶口，優惠多寡多數視乎買家的貸款額，而不同銀行的優惠門檻又不盡相同，買家選擇適合自己的計劃時要審慎考慮。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣