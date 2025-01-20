券商睇市：恒指方向未明加強防守

港股上周轉強，恒生指數自18,671點反彈，惟參考周線圖，指數在10周線即近19,600點位置似乎有一定阻力。短線上，恒指在1月13日失守19,054點支持，目前上方最大的反彈阻力位於50天線所在之19,767點。

周一投資者須審視的，是內地上周五公布之經濟增長數據優於預期，是否足以說服市場內地經濟重拾動力。當然，如果恒指確認近日之反彈只屬後抽，向下跌破18,671點只是時間問題，下試18,000點不足為奇。現時整體策略，可考慮押注走勢較強並具有防守力的股份。

港府與國家商務部去年簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）修訂協議，放寬多個服務貿易業進入內地的要求，涵蓋電影、電視、旅遊和金融等，今年3月生效。當中在電視方面，將取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，允許香港製作的「引進劇」，經廣電總局批准後，在內地廣播電視台的黃金時段播出。未來可望有利集團的媒體業務。

電盈股息率吸引 電盈過去5個財政年度的派息均逾每股0.3元，現價息率逾8厘。技術走勢上，該股過去一年自3.5元水平升至上周五的4.71元，過去兩個交易日出現突破走勢，博其「財息兼收」，上望阻力位5.5元，支持位4.2元。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）