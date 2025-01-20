股市估市：美債息高企惹估值恐慌

上周談及今年是「有危就有機」的一年，風險當前下，也有不少值得關注的投資產品。言猶在耳，A股、美股與港股曾連續數天出現明顯跌幅，這算是近幾年最差的開局。儘管對港股走弱可能不感意外（2024年1月開局也是這樣），但此次連A股及美股也一起轉弱，卻比較罕見，可算是為投資者在2025年上演了「大跌危險」的演習。

儘管早已有心理準備在特朗普上台後的不確定性會增加，但美股1月的開局表現仍是出乎預料。首先，美股的調整其實早在去年12月聖誕行情失效之時開始，踏入今年1月，不但未能收復失地，而且還進一步下跌，標普500指數在上月初升至6,099點後，在同月失守6,000點關口，然後在1月更一度失守100天線的關鍵支持（當天約在5,822點水平）。究竟市場發生了甚麼事？

企業融資成本仍貴 一說是美匯指數走勢強勁，但美元強，主要為亞太股市帶來壓力，對美股本身影響是中性的。最終找到的理由是──利率！

嚴格來說，是美國長年期美債期貨所反映的美國長期國債孳息率大幅上升所導致。大家如果有基本金融知識，可能也知道其中一個估值方法，是透過對未來永續的「公司現金盈利（嚴格來說是股息）」加總，並且以「無風險利率」加上一些其他參數後折現算出來的。若然作為分母中的「無風險利率」上升，會導致整個估值下降。

就在數天前，美國10年期和30年期國債孳息率已經升破2024年高位，其中後者更一度突破5厘水平。要知道，美國去年9月才展開減息周期，到現在美國聯儲局還沒有給出正式完結的信號。然而，現在的利率水平居然較減息開始前還高，導致市場一下子要重新檢視目前企業估值是否過高，拋售壓力因而大增。

隨着上周三美股強勢反彈，加上港股連續3天回穩，令美國公布低於預期的核心消費物價指數（CPI）這利淡消息看似淡化。然而，美債息處高水平，對企業的打擊還是蠻大的，而且影響深遠。除了企業借貸成本沒法降下來，對增長股有影響外，連帶現金流強勁的穩健股份，也會受到打擊。

關注長債息未來變化 就以投資者熟悉的高息股來說，一般很多人對於股息率一年能達到5至6厘，可能已經覺得是高息之選。然而，當有「無風險利率」之稱的美債息也有5厘水平的話，這些高息股的估值就會受到考驗，因為不同風險的資產，是不能長時間維持在同一水平的回報。

這裏有兩個可能性，一是美債息高企只是短期，年中就會再次顯著回落；另一個可能性，就是風險較高的企業提升回報，但要不就是提升派息，要不就是股價下跌來達到股息率上升。在利率高企、經濟動力較弱的情況下，前者實現的可能性受到限制，故後者出現的機率就會大增，這正是有必要警惕的！

所幸目前市場認為，美債息高企只是短暫，因美股調整幅度仍不算太大。未來數月需要關注特朗普上台後政策對物價的影響，這可以直接從中長年期美債息的變化進行監控。若然美債息沒有明顯下調，甚至再次上升，屆時股市的調整幅度可以非常巨大。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士）