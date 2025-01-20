拍賣消息：深水埗銀主盤280萬開拍

細價住宅銀主盤拍賣低開吸客，市區有電梯兩房同類單位，僅以不足「3球」推拍，較市價低逾25%。

環亞物業拍賣本周二推出約57項物業，其中，上述為深水埗深崇閣低層E室銀主盤，實用面積約340方呎，開拍價僅280萬元，呎價約8,235元。該廈一個同面積低層戶今年以約375萬元易手，呎價約11,029元，最新推拍單位開價低約95萬元。

同場亦拍賣觀塘聯利大樓高層6M室前座單位，實用面積約294方呎，屬業主盤，推拍價200萬元，呎價約6,803元。

慧景軒嗌低估價46% 忠誠拍賣本周三將推拍約26項物業，包括入伙不足3年的柴灣新居屋蝶翠苑，一個低層18號銀主盤，實用面積約313方呎，未補價第二市場推拍價200萬元，呎價僅約6,390元。單位銀行網上估價約260萬元，是次開價低約60萬元或約23.1%。

場內亦推出元朗公屋朗屏邨賀屏樓中層42室銀主單位，實用面積約349方呎，已補價自由市場開價208萬元，呎價約5,960元。是次開價較估值約250萬元，低約42萬元或約16.8%。

黃開基拍賣行同日推拍約37項物業，包括天水圍慧景軒2座高層D室銀主盤，實用面積約547方呎，兩房間隔，推拍價僅330萬元，呎價約6,033元。單位銀行估價約612萬元，推拍價大幅低約282萬元或約46.1%。