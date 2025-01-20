二手慘情：新都城呎售萬元有找 逾8年首見

新都城

二手樓價未見起色，大型私人屋苑成交呎價低於萬元勢成樓市新常態。將軍澳新都城有套三房單位，減價至683.6萬元售出，呎價約9,794元，料為屋苑2016年後首宗呎價不足一萬元成交。

美聯黃少明表示，上述為1期4座高層E室，實用面積約698方呎，叫價700萬元，放盤僅約一星期，減價16.4萬元，即獲用家承接。原業主早於1997年5月以547.5萬元購入。

中原林家傑指，荔枝角美孚新邨2期百老匯街37號中層B室，實用面積約610方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，呎價約9,016元。資料顯示，同類型單位於2022年曾以728萬元登記轉售，最新做價低約24.4%。

深井浪翠園成交呎價更低於九千元。晉誠地產鄧錦雄稱，屋苑4期12座低層A室兩房戶，實用面積約435方呎，放盤約10日，獲同區客以363萬元增持，呎價約8,345元。資料顯示，上址對上一層同室單位，2022年做價達518萬元。

黃埔花園4載貶28% 此外，各區蝕讓繼續湧現。市場消息透露，紅磡黃埔花園9期3座低層單位，實用面積約617方呎，成交價680萬元，呎價約11,021元，單位近4年帳面貶值約28.4%。灣仔尚匯中層單位，市傳以820萬元售出，約4個月帳面跌價約30萬元。

利嘉閣林靖羲稱，將軍澳新寶城4座高層B室三房戶，叫價790萬元，議價後以748萬元成交，呎價約13,333元。原業主於2023年以約818萬元購入，持貨逾一年帳面蝕70萬元。

中原表示，10大屋苑過去周末錄約7宗二手買賣，按周多5宗，增幅約2.5倍，但當中仍有4個屋苑交投「捧蛋」，包括細價指標天水圍嘉湖山莊。