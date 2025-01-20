一手新春前交投翻倍

月內612宗 珀岸沽224伙最勁 樓價由2021年下半年高位回落，過去3個農曆新年長假期前新盤市場例靜，今年卻一反常態。據統計，截至昨日已錄得逾612宗一手成交，較去年同期大增逾一倍。剛於過去周六開售的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，即日沽出218伙，為逾3個月來單日銷售量最高樓盤，昨日再添6宗，兩日共賣出約224伙。

自踏入新一年後，多間發展商已急不及待展開推盤攻勢，至少6個全新盤及餘貨盤同期搶客，由上車盤至豪宅均有選擇，直接推高農曆新年前的整體交投量。旭日國際旗下的黃金海灣第2期珀岸，首批開價比去年第1期更低，平價銷售策略奏效。

減價奏效 傲華累售61戶 該盤過去周六以價單形式發售280伙，銷售流程於上午約9時起於尖沙咀售樓處展開，準買家分批到達，現場不時出現排隊輪候的人龍，場面熱烈。項目於A組大手客時段已售出約41伙，其後下午開始的B組散客時段亦有大批捧場客，截至下午約4時，有近八成單位已獲認購。據成交紀錄冊，該盤即日售出218伙，成交價242.2萬至742.3萬元，大部分為400萬元以下成交。

項目昨日再沽出6伙，合計套現逾8.04億元。資料顯示，分兩期發展的黃金海灣，合共提供1,323伙，至今累售約670伙，佔供應逾五成。

1月主要新盤成交量 BEACON PEAK以豪宅定位，全盤近六成單位實用面積逾千方呎。